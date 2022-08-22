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Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/orden-1811360572.html
Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества
Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества - РИА Новости, 22.08.2022
Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества
Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:56
2022-08-22T16:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава Добринского района Липецкой области Александр Пасынков."Мама и вдова Сергея Кабанова, геройски погибшего на Украине в ходе проведения специальной военной операции, сегодня получили за сына и мужа орден Мужества. Желая исполнить воинский долг, парень выбрал службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи", — написал Пасынков, выразив соболезнования родственникам погибшего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html
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украина
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россия, украина, донбасс, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Липецкая область
16:56 22.08.2022
 
Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине уроженца села Дурово Липецкой области наградили орденом Мужества

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Орден Мужества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава Добринского района Липецкой области Александр Пасынков.
"Мама и вдова Сергея Кабанова, геройски погибшего на Украине в ходе проведения специальной военной операции, сегодня получили за сына и мужа орден Мужества. Желая исполнить воинский долг, парень выбрал службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи", — написал Пасынков, выразив соболезнования родственникам погибшего.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассЛипецкая область
 
 
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