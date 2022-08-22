Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества
Погибшего на Украине уроженца села Дурово Липецкой области наградили орденом Мужества
Орден Мужества. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава Добринского района Липецкой области Александр Пасынков.
"Мама и вдова Сергея Кабанова, геройски погибшего на Украине в ходе проведения специальной военной операции, сегодня получили за сына и мужа орден Мужества. Желая исполнить воинский долг, парень выбрал службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи", — написал Пасынков, выразив соболезнования родственникам погибшего.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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