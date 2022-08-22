https://ria.ru/20220822/orden-1811360572.html

Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества - РИА Новости, 22.08.2022

Погибшего на Украине липчанина наградили орденом Мужества

Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:56

2022-08-22T16:56

2022-08-22T16:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Уроженца села Дурово Липецкой области Сергея Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, наградили орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава Добринского района Липецкой области Александр Пасынков."Мама и вдова Сергея Кабанова, геройски погибшего на Украине в ходе проведения специальной военной операции, сегодня получили за сына и мужа орден Мужества. Желая исполнить воинский долг, парень выбрал службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи", — написал Пасынков, выразив соболезнования родственникам погибшего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html

https://ria.ru/20220702/orden-1799733155.html

россия

украина

донбасс

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, липецкая область