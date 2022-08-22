https://ria.ru/20220822/novikombank-1811378140.html

Новикомбанк: высокие технологии финансирования

Новикомбанк: высокие технологии финансирования - РИА Новости, 22.08.2022

Новикомбанк: высокие технологии финансирования

Технологический суверенитет, наряду с военным, энергетическим, продовольственным и финансовым, является одним из важных условий развития любого государства. А... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:02

2022-08-22T18:02

2022-08-22T18:02

россия

новикомбанк

банки

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Технологический суверенитет, наряду с военным, энергетическим, продовольственным и финансовым, является одним из важных условий развития любого государства. А для России в условиях жесточайших санкций – это и вовсе вопрос выживания.Таким образом, развитие промышленности, преодоление ее зависимости от импорта, является стратегической целью РФ, а ни одна подобная цель не может обойтись без финансирования. Опорным банком, финансирующим высокотехнологичные предприятия реального сектора, является Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех".В рамках форума "Армия-2022" представители банка рассказали о собственных программах поддержки промышленности, участии в механизмах с господдержкой, а также о работе в области создания социально-направленных банковских продуктов для сотрудников предприятий, ведь в технологичных отраслях кадры действительно "решают всё".Победив санкцииВыступая на организованной банком панельной дискуссии форума "Армия", посвященной технологическому суверенитету, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что в сложнейших условиях банк успешно преодолел все трудности, связанные с попаданием в санкционный список."Мы сохранили все средства клиентов, сделали это быстро и незаметно для них. И сейчас мы продолжаем проводить клиентоориентированную политику, внедряя льготные процентные ставки, снижая тарифы. Мы будем расширять наши программы и поддержим новые идеи, направленные на повышение доступности финансирования промышленности, высказанные на полях форума", - сказала глава банка.Старший вице-президент банка Анна Лаврентьева отметила, что с марта этого года в изменившихся экономических условиях банк активизировал деятельность по поддержке предприятий реального сектора экономики, разрабатывая и совершенствуя новые льготные программы."Заморозить" ставкуСамым ярким примером экстренной помощи клиентам стала заморозка" банком (на 3 месяца - с марта по май) базовых ставок по кредитам. То есть, банк сознательно отказался от доходов для поддержки предприятий."Когда ключевая ставка Банка России резко выросла, наши клиенты по действующим договорам этого даже не заметили, так как эти риски мы взяли на себя. Программой воспользовалось 107 предприятий на 200 миллиардов рублей. Процентные расходы этих заемщиков не изменились, а это значит, что около 3,5 миллиарда рублей осталось в промышленности", - отмечают в Новикомбанке.Другой востребованной программой стало финансирование исполнителей контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) по ставке 5% годовых. Банк уже заключил договоры на сумму 22 миллиарда рублей и получил заявки еще почти на 20 миллиардов рублей. Общий объем программы составит 75 миллиардов рублей. Согласно оценкам банка, эффект данной программы для предприятий только в первый год составит 3,7 миллиарда рублей.Ниокр – основа технологической независимостиОдним из важных направлений деятельности в банке считают финансирование НИОКР. Как отметил на пленарном заседании форума "Армия" глава "Ростеха" Сергей Чемезов, работа Новикомбанка в этом направлении очень важна. "Новикомбанк предлагает несколько программ кредитно-гарантийной поддержки предприятий промышленности именно на цели НИОКР. Его опыт можно будет в дальнейшем использовать и при разработке возможной государственной программы льготного кредитования предприятий на цели НИОКР в приоритетных отраслях, где необходимо обеспечить безусловный технологический суверенитет".В частности, программа Новикомбанка по предоставлению банковских гарантий для НИОКР призвана оказать поддержку проектам, направленным на обеспечение технологического суверенитета в стратегических отраслях Она позволит предприятиям экономить до 500 миллионов рублей в год. Так, банк уже предоставил корпорации "Иркут" гарантии на НИОКР для МС-21 и SSJ NEW. На финальной стадии - аналогичная программа для "Вертолетов России".Но поддержка нужна не только НИОКР. В рамках государственного гражданского госзаказа авиастроения (ГГЗ) банк также на этапе серийного производства Банк осуществляет опережающее финансирование, например, для Группы компаний ОДК, которой банк уже предоставил финансирование на сумму более 15 миллиардов рублей.Малый бизнесПомощь предприятиям в рамках контрактов ГОЗ и ГГЗ должна быть комплексной, а для этого нужно поддержать и представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в цепочках кооперации с ОПК. Для этого в банке существует программа льготного начисления процентов (до 6% годовых) на остаток денежных средств субъектов МСП, участвующих в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. "В масштабах банка — это небольшие суммы, но для малых компаний дополнительный доход в 2 миллиона рублей (на каждой закупке в 100 миллионов рублей) весьма значителен", - уточняют в Новикомбанке.По подсчетам банка, в результате действия всех указанных программ представители промышленности смогли сэкономить порядка 7,5 миллиарда рублей.Выступая на круглом столе "Поиск возможностей для бизнеса в ОПК в условиях санкций", который проходил в рамках деловой программы форума "Армия-2022" директор департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок отметил, что Новикомбанк разработал ряд специальных программ для МСП и участвует во всех механизмах с господдержкой. "Поэтому клиентам МСП необязательно самим разбираться во всех мерах ГП – а их более 1000 с учетом региональных - а достаточно прийти в Новикомбанк, у которого имеется специальный департамент, который осуществляет мониторинг всех мер и подберет для клиента наиболее подходящую. В результате клиент часто получает кредит или гарантию по льготной ставке даже в тех случаях, когда не знал о мерах господдержки и просто обратился за финансированием на рыночных условиях".Это важная инициатива со стороны Новикомбанка, ведь кооперация между предприятиями ОПК и МСП способна обеспечить выполнение поставленных перед промышленностью задач по наращиванию доли гражданской продукции в производстве. Кроме того, именно такая кооперация может повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции – как по качеству, так и по стоимости.Вместе с государствомПомимо собственных программ Новикомбанк участвует во всех ключевых программах федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и институтов развития, интегрируя их в сделки клиентов и повышая экономику проектов. В рамках программ с господдержкой банк уже предоставил на реализацию сложных проектов порядка 80 миллиардов рублей, что помогло предприятиям сэкономить средства и повысить устойчивость.В новых экономических условиях правительство оперативно отреагировало на изменения, усовершенствовав прежние и запустив новые меры поддержки, в частности – в сфере льготного кредитования проектов импортозамещения.Банк последовательно наращивает портфель сделок с господдержкой. Так, в рамках "Армии" было подписано соглашение с корпорацией "МИТ" о финансировании проекта по организации серийного производства гражданской продукции - комплексов для гидравлического разрыва пласта. Уникальный проект реализуется в целях импортозамещения и диверсификации ОПК и позволит вовлечь в разработку новые запасы нефти.Отдельно можно отметить сотрудничество банка с Фондом развития промышленности (ФРП) в реализации программ льготных займов. Банк уже предоставил льготным заемщикам фонда кредитно-гарантийные продукты на сумму свыше 16 миллиардов рублей.Также банк принял участие в новой программе льготного кредитования ФРП "Автокомпоненты", направленной на достижение технологического суверенитета в автомобилестроении. В Новикомбанке уверены, что эта программа будет пользоваться большим спросом. В частности, в рамках форума банк уже заключил соглашение с "КАМАЗом" о предоставлении софинансирования в рамках данной программы в объеме 15 миллиардов рублей, что включает кредит и организацию финансирования поставщиков – получение льготных займов ФРП на проекты импортозамещения комплектующих.Самое главное – людиНе менее важной для поддержки высокотехнологичных и стратегических отраслей является деятельность банка по созданию социально-направленных банковских продуктов, которые могут помочь предприятиям сохранить ценные кадры, а также привлечь высококлассных специалистов.О социальных программах Новикомбанка рассказал в рамках форума заместитель председателя правления Герман Белоус. Он подчеркнул, что банк в своем розничном бизнесе отошел от распространенного подхода, предполагающего получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки.Корпорацией "Ростех" перед банком была поставлена задача - обеспечить работников предприятий наилучшими банковскими продуктами на доступных условиях. В результате была создана социально-платежная карта с бесплатным обслуживанием, которая, помимо стандартных услуг по переводу средств и снятию наличных без комиссии в любых банкоматах России, предлагает лучшие условия кредитования и максимальные ставки по депозитам. По этой карте доступны оптимальные условия страхования, подключаются опции кешбэка и бонусов и многое другое.Он также рассказал, что 80% выдач розничных кредитов сотрудникам госкорпорации осуществляется в рамках программ рефинансирования, когда Новикомбанк снижает задолженность работника перед тем банком, который ранее обслуживал данное предприятие.Еще одним социальным продуктом банка является программа повышения финансовой грамотности розничных клиентов, которая включает дистанционные вебинары, ролики на заводских проходных, помогающие распознавать мошенничество, а также иные мероприятия. По словам зампреда банка, только за последние полтора года в очном формате было проведено более 200 мероприятий с участием 15 тысяч работников предприятий.И третья очень важная социальная новация – мотивационная программа "Развитие", направленная на привлечение и удержание ценных работников предприятий "Ростеха", которая была создана банком и его акционером во взаимодействии с руководством предприятий.Политика по разработке социально ориентированных продуктов получила сертификат соответствия принципам ESG от Независимого рейтингового агентства (НРА). Программа "Развитие" включает в себя льготные условия по кредитам и банковскому обслуживанию для заслуженных работников, лауреатов наград, высококлассных профессионалов, а также перспективных молодых специалистов и членов профсоюзов.Новые инициативыНовикомбанк не только участвует в существующих госпрограммах, но и постоянно выдвигает предложения, как улучшить и расширить меры поддержки. В рамках форума "Армия-2022" банк выступил с рядом новых инициатив, которые были озвучены в рамках панельной дискуссии о технологическом суверенитете и других мероприятиях форума, в которых принимали участие представители Новикомбанка.Так, предлагается включить в каждую меру господдержки возможность расходов на НИОКР и сформировать программу льготного кредитования НИОКР предприятий в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета. Также в банке считают целесообразным расширить предоставление гарантий и поручительств государства и институтов развития для низкоокупаемых инвестиционных проектов и обеспечить возможность сочетания мер господдержки проекта из разных источников по всей цепочке жизненного цикла.В социальной сфере банк предлагает разработать программу льготной ипотеки для высококвалифицированных инженерно-технических работников (по аналогии с льготной ипотекой для IT-специалистов), а также предоставить налоговые преференции в части налогового вычета по НДФЛ.Также в банке предлагают ускорить разработку специальных критериев, по которым тот или иной проект может быть отнесен к проектам технологического суверенитета и модернизации экономики. Эти критерии необходимы не только для того, чтобы правильно распределять меры поддержки, но и для того, чтобы банковский регулятор мог стимулировать участие банков в финансировании таких проектов. Свои предложения по данным критериям Новикомбанк уже направил в профильную Ассоциацию банков России.

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https://ria.ru/20220615/novikombank-1795491674.html

https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новикомбанк, банки