https://ria.ru/20220822/norilsk-1811187887.html
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин - РИА Новости, 22.08.2022
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:59
2022-08-22T05:59
2022-08-22T05:59
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это студент, прибывший в город на производственную практику в мае этого года, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие. В результате нападения одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело."В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, прибывший в Норильск в мае", - говорится в сообщении.По предварительным данным, задержанный является студентом и проходил в городе производственную практику. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах преступления, решается вопрос об аресте.
https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html
норильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
В Норильске задержали подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин
КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это студент, прибывший в город на производственную практику в мае этого года, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске
, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие. В результате нападения одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело.
"В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, прибывший в Норильск в мае", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, задержанный является студентом и проходил в городе производственную практику. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах преступления, решается вопрос об аресте.