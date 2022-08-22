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В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин - РИА Новости, 22.08.2022
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В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин - РИА Новости, 22.08.2022
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:59
2022-08-22T05:59
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это студент, прибывший в город на производственную практику в мае этого года, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие. В результате нападения одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело."В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, прибывший в Норильск в мае", - говорится в сообщении.По предварительным данным, задержанный является студентом и проходил в городе производственную практику. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах преступления, решается вопрос об аресте.
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происшествия, норильск
Происшествия, Норильск
05:59 22.08.2022
 
В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

В Норильске задержали подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это студент, прибывший в город на производственную практику в мае этого года, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие. В результате нападения одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело.
"В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, прибывший в Норильск в мае", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, задержанный является студентом и проходил в городе производственную практику. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах преступления, решается вопрос об аресте.
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