https://ria.ru/20220822/norilsk-1811187887.html

В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин - РИА Новости, 22.08.2022

В Норильске задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:59

2022-08-22T05:59

2022-08-22T05:59

происшествия

норильск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Норильске подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин - по предварительным данным, это студент, прибывший в город на производственную практику в мае этого года, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие. В результате нападения одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело."В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания, прибывший в Норильск в мае", - говорится в сообщении.По предварительным данным, задержанный является студентом и проходил в городе производственную практику. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах преступления, решается вопрос об аресте.

https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, норильск