https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html
Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит
Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит - РИА Новости, 22.08.2022
Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит
В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:57
2022-08-22T00:57
2022-08-22T00:57
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News.Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу подтвердил, что причиной смерти ребенка, купавшегося в одной из местных рек, стала Naegleria fowleri, заражение которой в 97% вызывает летальный исход.Отмечается, что это первый случай гибели человека из-за этого паразита в Небраске. При этом ранее случаи заражения амебой этого вида ограничивались южными штатами, однако теперь она распространилась и в северных."Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу", - говорится в сообщении.По данным CDC, в США за последние 10 лет зарегистрирован 31 случай подобной инфекции. Исходя из статистики, с 1962-го по 2021 год были инфицированы 154 человека, при этом выжили только четверо из них.
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в мире, небраска, сша
Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит
В американской Небраске ребенок погиб после заражения Неглерией Фоулера
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает
Fox News.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу подтвердил, что причиной смерти ребенка, купавшегося в одной из местных рек, стала Naegleria fowleri, заражение которой в 97% вызывает летальный исход.
Отмечается, что это первый случай гибели человека из-за этого паразита в Небраске
. При этом ранее случаи заражения амебой этого вида ограничивались южными штатами, однако теперь она распространилась и в северных.
"Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу", - говорится в сообщении.
По данным CDC, в США
за последние 10 лет зарегистрирован 31 случай подобной инфекции. Исходя из статистики, с 1962-го по 2021 год были инфицированы 154 человека, при этом выжили только четверо из них.