https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html

Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит

Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит - РИА Новости, 22.08.2022

Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит

В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:57

2022-08-22T00:57

2022-08-22T00:57

в мире

небраска

сша

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News.Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу подтвердил, что причиной смерти ребенка, купавшегося в одной из местных рек, стала Naegleria fowleri, заражение которой в 97% вызывает летальный исход.Отмечается, что это первый случай гибели человека из-за этого паразита в Небраске. При этом ранее случаи заражения амебой этого вида ограничивались южными штатами, однако теперь она распространилась и в северных."Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу", - говорится в сообщении.По данным CDC, в США за последние 10 лет зарегистрирован 31 случай подобной инфекции. Исходя из статистики, с 1962-го по 2021 год были инфицированы 154 человека, при этом выжили только четверо из них.

https://ria.ru/20200927/ameba-1577834838.html

небраска

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в мире, небраска, сша