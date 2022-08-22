https://ria.ru/20220822/nebenzya-1811421228.html
Небензя назвал действия Запада на Украине уроком для всех
Небензя назвал действия Запада на Украине уроком для всех - РИА Новости, 22.08.2022
Небензя назвал действия Запада на Украине уроком для всех
Поведение НАТО в Европе и происходящее на Украине - это урок для всех, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:52
2022-08-22T19:52
2022-08-22T19:56
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Поведение НАТО в Европе и происходящее на Украине - это урок для всех, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Надеемся, что действия Запада в этой стране (на Украине – ред.) многим в мире открыли глаза на истинную подоплеку охвативших нашу планету кризисных явлений. То, что происходит с Украиной сейчас, да и в целом поведение НАТО на европейском континенте в течение последних 30 лет, - это урок для всего мира", - сказал Небензя."Вы думаете, что в других регионах США и их союзники будут вести себя по-другому? История показывает, что это не так. Поэтому не спрашивайте, по ком сегодня звонит колокол, он звонит по вам", - добавил он.
https://ria.ru/20220822/nato-1811395114.html
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
19:52 22.08.2022 (обновлено: 19:56 22.08.2022)
Небензя назвал действия Запада на Украине уроком для всех
Небензя назвал поведение НАТО в последние 30 лет и события на Украине уроком для всех