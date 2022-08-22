https://ria.ru/20220822/nato-1811395114.html

Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан

Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан - РИА Новости, 22.08.2022

Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан

Стратегические бомбардировщики НАТО B-52 (Boeing B-52 Stratofortress) совершили символический пролет над странами Западных Балкан днем в понедельник, сообщило... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:33

2022-08-22T18:33

2022-08-22T18:33

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северная македония

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b-52

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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Стратегические бомбардировщики НАТО B-52 (Boeing B-52 Stratofortress) совершили символический пролет над странами Западных Балкан днем в понедельник, сообщило посольство США в Северной Македонии.Два американских стратегических бомбардировщика с базы британских ВВС Фэрфорд (RAF Fairford) днем в понедельник пролетели над Хорватией, Черногорией, Албанией и Северной Македонией. В Хорватии они прошли над крепостью в Дубровнике, в Черногории над побережьем Адриатического моря, в Албании над главной площадью Скендербега в Тиране, в Скопье над правительственным кварталом в центре города."Видели ли вы пролет Б-52 над Скопье сегодня? Цель пролета – продемонстрировать приверженность США и уверенность в союзниках НАТО и партнерах на Балканах", - заявило американское посольство в соцсетях и разместило видео бомбардировщиков над столицей Северной Македонии.B-52 прибыли в Великобританию из Северной Дакоты 18 августа для совместного обучения и выполнения задач на авиабазе Фэрфорд с союзниками по НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20220727/shturmoviki-1805222785.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, северная македония, нато, b-52, европа, великобритания, хорватия, албания, черногория