https://ria.ru/20220822/nato-1811395114.html
Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан
Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан - РИА Новости, 22.08.2022
Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан
Стратегические бомбардировщики НАТО B-52 (Boeing B-52 Stratofortress) совершили символический пролет над странами Западных Балкан днем в понедельник, сообщило... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:33
2022-08-22T18:33
2022-08-22T18:33
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северная македония
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b-52
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Стратегические бомбардировщики НАТО B-52 (Boeing B-52 Stratofortress) совершили символический пролет над странами Западных Балкан днем в понедельник, сообщило посольство США в Северной Македонии.Два американских стратегических бомбардировщика с базы британских ВВС Фэрфорд (RAF Fairford) днем в понедельник пролетели над Хорватией, Черногорией, Албанией и Северной Македонией. В Хорватии они прошли над крепостью в Дубровнике, в Черногории над побережьем Адриатического моря, в Албании над главной площадью Скендербега в Тиране, в Скопье над правительственным кварталом в центре города."Видели ли вы пролет Б-52 над Скопье сегодня? Цель пролета – продемонстрировать приверженность США и уверенность в союзниках НАТО и партнерах на Балканах", - заявило американское посольство в соцсетях и разместило видео бомбардировщиков над столицей Северной Македонии.B-52 прибыли в Великобританию из Северной Дакоты 18 августа для совместного обучения и выполнения задач на авиабазе Фэрфорд с союзниками по НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20220727/shturmoviki-1805222785.html
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная македония, нато, b-52, европа, великобритания, хорватия, албания, черногория
В мире, США, Северная Македония, НАТО, B-52, Европа, Великобритания, Хорватия, Албания, Черногория
Бомбардировщики НАТО пролетели над странами Западных Балкан
Стратегические бомбардировщики НАТО В-52 пролетели над странами Западных Балкан