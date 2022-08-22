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Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
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Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР
Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:58
2022-08-22T15:58
россия
самарская область
донецкая народная республика
дмитрий азаров
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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное, с которым у Самарской области установлены побратимские отношения", - говорится в сообщении.Уточняется, что почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" были награждены самарские специалисты, которые отправились на Донбасс, где вместе с местными жителями трудились, чтобы в Снежное вернулась мирная жизнь. Среди награждаемых - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства."Я искренне рад, что высокая региональная награда - почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" - будет вручена каждому из вас в День Государственного флага Российской Федерации. Наш Флаг наряду с Гербом, Гимном России символизирует единство и сплоченность российского народа, неразрывную героическую историю нашего государства, его территориальную целостность и суверенитет. Под триколором мы вместе с вами добиваемся выдающихся побед, достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, защищаем интересы нашего государства и всех граждан России, достигаем высочайших результатов в науке, творчестве, спорте", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что вдохновленный примером отмеченных наградами земляков на восстановление Донбасса в воскресенье отправился новый отряд самарских добровольцев."Не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина – это не только место на географической карте. Это общий язык, общие ценности, это менталитет, все, что нас объединяет сегодня с жителями Донбасса. Уверен, что на территории Самарской области каждый человек готов откликнуться и прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается", - приводит слова Азарова пресс-служба.В конце мая Самарская область и город Снежное Донецкой Народной Республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.
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самарская область
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россия, самарская область, донецкая народная республика, дмитрий азаров
Россия, Самарская область, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Азаров
15:58 22.08.2022
 
Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР

Губернатор Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать экономику в Донбассе

© Фото : сайт правительства Самарской областиГубернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды самарцам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное
Губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды самарцам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : сайт правительства Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды самарцам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное, с которым у Самарской области установлены побратимские отношения", - говорится в сообщении.
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Самарский губернатор приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков
Уточняется, что почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" были награждены самарские специалисты, которые отправились на Донбасс, где вместе с местными жителями трудились, чтобы в Снежное вернулась мирная жизнь. Среди награждаемых - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
"Я искренне рад, что высокая региональная награда - почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" - будет вручена каждому из вас в День Государственного флага Российской Федерации. Наш Флаг наряду с Гербом, Гимном России символизирует единство и сплоченность российского народа, неразрывную героическую историю нашего государства, его территориальную целостность и суверенитет. Под триколором мы вместе с вами добиваемся выдающихся побед, достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, защищаем интересы нашего государства и всех граждан России, достигаем высочайших результатов в науке, творчестве, спорте", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Самарская область окажет помощь городу Снежное в ДНР
Глава региона отметил, что вдохновленный примером отмеченных наградами земляков на восстановление Донбасса в воскресенье отправился новый отряд самарских добровольцев.
"Не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина – это не только место на географической карте. Это общий язык, общие ценности, это менталитет, все, что нас объединяет сегодня с жителями Донбасса. Уверен, что на территории Самарской области каждый человек готов откликнуться и прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается", - приводит слова Азарова пресс-служба.
В конце мая Самарская область и город Снежное Донецкой Народной Республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.
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РоссияСамарская областьДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Азаров
 
 
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