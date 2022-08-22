https://ria.ru/20220822/nagrady-1811339641.html

Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР

Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

Азаров наградил самарцев, которые помогали восстанавливать Снежное в ДНР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:58

2022-08-22T15:58

2022-08-22T15:58

россия

самарская область

донецкая народная республика

дмитрий азаров

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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное, с которым у Самарской области установлены побратимские отношения", - говорится в сообщении.Уточняется, что почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" были награждены самарские специалисты, которые отправились на Донбасс, где вместе с местными жителями трудились, чтобы в Снежное вернулась мирная жизнь. Среди награждаемых - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства."Я искренне рад, что высокая региональная награда - почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" - будет вручена каждому из вас в День Государственного флага Российской Федерации. Наш Флаг наряду с Гербом, Гимном России символизирует единство и сплоченность российского народа, неразрывную героическую историю нашего государства, его территориальную целостность и суверенитет. Под триколором мы вместе с вами добиваемся выдающихся побед, достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, защищаем интересы нашего государства и всех граждан России, достигаем высочайших результатов в науке, творчестве, спорте", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что вдохновленный примером отмеченных наградами земляков на восстановление Донбасса в воскресенье отправился новый отряд самарских добровольцев."Не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина – это не только место на географической карте. Это общий язык, общие ценности, это менталитет, все, что нас объединяет сегодня с жителями Донбасса. Уверен, что на территории Самарской области каждый человек готов откликнуться и прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается", - приводит слова Азарова пресс-служба.В конце мая Самарская область и город Снежное Донецкой Народной Республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.

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https://ria.ru/20220516/pomosch-1788915379.html

https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html

россия

самарская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, донецкая народная республика, дмитрий азаров