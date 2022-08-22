https://ria.ru/20220822/nagrady-1811221679.html
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды - РИА Новости, 22.08.2022
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды
Внуку и правнукам ветерана Великой Отечественной войны Ивана Емельяновича Шевченко в Запорожской области вернули награды, украденные при киевской власти,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:51
2022-08-22T10:51
2022-08-22T12:48
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Внуку и правнукам ветерана Великой Отечественной войны Ивана Емельяновича Шевченко в Запорожской области вернули награды, украденные при киевской власти, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная передача наград состоялась на открытии празднования Дня флага России в Мелитополе."Эти награды для нас ценны как память. Когда умер дедушка, бабушка отдала их в школу, но они, к сожалению, пропали. В 2014 году начался переворот, и у нас начали переделывать историю - и я решил забрать их. Но, к сожалению, в музее школы их уже не было", - рассказал РИА Новости внук ветерана войны Тарас Шевченко.По его словам, после освобождения Запорожской области, он обратился за помощью в поисках наград деда."Я даже не ожидал, что буквально через два месяца я получу не то что положительный ответ, а сами награды, которые он получил, рискуя своей жизнью, будучи раненным дважды. И дошел до Берлина", - отметил Шевченко.
https://ria.ru/20220822/zaporozhe-1811179566.html
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Потомкам героя ВОВ вернули украденные при киевской власти медали
Потомкам героя ВОВ вернули украденные при киевской власти медали
2022-08-22T10:51
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, мелитополь, россия
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Россия
10:51 22.08.2022 (обновлено: 12:48 22.08.2022)
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его награды, похищенные при киевской власти
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Внуку и правнукам ветерана Великой Отечественной войны Ивана Емельяновича Шевченко в Запорожской области вернули награды, украденные при киевской власти, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная передача наград состоялась на открытии празднования Дня флага России
в Мелитополе
.
"Эти награды для нас ценны как память. Когда умер дедушка, бабушка отдала их в школу, но они, к сожалению, пропали. В 2014 году начался переворот, и у нас начали переделывать историю - и я решил забрать их. Но, к сожалению, в музее школы их уже не было", - рассказал РИА Новости внук ветерана войны Тарас Шевченко.
По его словам, после освобождения Запорожской области
, он обратился за помощью в поисках наград деда.
"Я даже не ожидал, что буквально через два месяца я получу не то что положительный ответ, а сами награды, которые он получил, рискуя своей жизнью, будучи раненным дважды. И дошел до Берлина", - отметил Шевченко.