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В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды

В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды - РИА Новости, 22.08.2022

В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды

Внуку и правнукам ветерана Великой Отечественной войны Ивана Емельяновича Шевченко в Запорожской области вернули награды, украденные при киевской власти,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:51

2022-08-22T10:51

2022-08-22T12:48

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Внуку и правнукам ветерана Великой Отечественной войны Ивана Емельяновича Шевченко в Запорожской области вернули награды, украденные при киевской власти, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная передача наград состоялась на открытии празднования Дня флага России в Мелитополе."Эти награды для нас ценны как память. Когда умер дедушка, бабушка отдала их в школу, но они, к сожалению, пропали. В 2014 году начался переворот, и у нас начали переделывать историю - и я решил забрать их. Но, к сожалению, в музее школы их уже не было", - рассказал РИА Новости внук ветерана войны Тарас Шевченко.По его словам, после освобождения Запорожской области, он обратился за помощью в поисках наград деда."Я даже не ожидал, что буквально через два месяца я получу не то что положительный ответ, а сами награды, которые он получил, рискуя своей жизнью, будучи раненным дважды. И дошел до Берлина", - отметил Шевченко.

https://ria.ru/20220822/zaporozhe-1811179566.html

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, мелитополь, россия