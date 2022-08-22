https://ria.ru/20220822/most-1811439173.html

СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Антоновский мост под Херсоном

СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 22.08.2022

СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Антоновский мост под Херсоном

Следователи СК РФ установят обстоятельства нанесения украинскими войсками удара по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:12

2022-08-22T22:12

2022-08-22T22:12

кирилл стремоусов

херсон

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства нанесения украинскими войсками удара по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщает ведомство.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что в результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, сам мост в результате ракетного удара получил повреждения, он не обрушился, идет оценка его состояния.Как уточнили в ведомстве, по имеющейся информации, участники вооруженных формирований Украины в понедельник днем, используя американские реактивные системы залпового огня HIMARS, атаковали автомобильно-пешеходный Антоновский мост в пригороде Херсона."Полученные сведения будут зафиксированы в рамках предварительного следствия, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - добавляет СК.

https://ria.ru/20220822/most-1811355205.html

херсон

украина

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Евгения Нефедова

кирилл стремоусов, херсон, украина, следственный комитет россии (ск рф)