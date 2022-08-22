СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Антоновский мост под Херсоном
СК установит обстоятельства атаки украинских боевиков на Антоновский мост под Херсоном
© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства нанесения украинскими войсками удара по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщает ведомство.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что в результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, сам мост в результате ракетного удара получил повреждения, он не обрушился, идет оценка его состояния.
"Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов установят обстоятельства нанесения ВСУ очередного удара по Херсонской области", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, по имеющейся информации, участники вооруженных формирований Украины в понедельник днем, используя американские реактивные системы залпового огня HIMARS, атаковали автомобильно-пешеходный Антоновский мост в пригороде Херсона.
"Полученные сведения будут зафиксированы в рамках предварительного следствия, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - добавляет СК.