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При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html
При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту
При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту - РИА Новости, 22.08.2022
При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту
Украинские войска, обстреливая Антоновский мост под Херсоном, бьют по одному и тому же месту, рассказал РИА Новости один из рабочих, пострадавших в ходе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:00
2022-08-22T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
запорожская область
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ХЕРСОН, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Антоновский мост под Херсоном, бьют по одному и тому же месту, рассказал РИА Новости один из рабочих, пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела.В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, сообщил ранее РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, сам мост в результате ракетного удара получил повреждения, он не обрушился, идет оценка его состояния.Другой рабочий рассказал корреспонденту агентства, что когда они с коллегами после ракетного удара выбежали, то увидели военных. "Они к нам бежали, сказали: "Идите вниз, там вас перевяжут". Потом приехала скорая и забрала нас", - вспоминает он.По его словам, ранее украинская армия не наносила ударов по мосту днем, только в ночное время суток. Мужчина рассказал, что в том месте, куда украинские войска нанесли удар, не было российских военных, только рабочие, которые занимались восстановлением моста.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220822/most-1811361642.html
херсон
херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область , Запорожская область
19:00 22.08.2022
 
При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту

Пострадавший рабочий: ВСУ бьют по одному месту, обстреливая Антоновский мост

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Антоновский мост под Херсоном, бьют по одному и тому же месту, рассказал РИА Новости один из рабочих, пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела.
В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, сообщил ранее РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, сам мост в результате ракетного удара получил повреждения, он не обрушился, идет оценка его состояния.
"Работали… И был хлопок, мы подумали, может, фанера упала… А потом уже к нам прилетела пыль, щепки… Выскочили на улицу, глянули… Там что-то горело… Они (украинские войска - ред.) третий или четвертый раз туда бьют, прямо по тем же дыркам…", - рассказал один из пострадавших рабочих.
Другой рабочий рассказал корреспонденту агентства, что когда они с коллегами после ракетного удара выбежали, то увидели военных. "Они к нам бежали, сказали: "Идите вниз, там вас перевяжут". Потом приехала скорая и забрала нас", - вспоминает он.
По его словам, ранее украинская армия не наносила ударов по мосту днем, только в ночное время суток. Мужчина рассказал, что в том месте, куда украинские войска нанесли удар, не было российских военных, только рабочие, которые занимались восстановлением моста.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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