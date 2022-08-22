https://ria.ru/20220822/most-1811403641.html

При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту

При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту - РИА Новости, 22.08.2022

При обстреле Антоновского моста ВСУ бьют по одному и тому же месту

Украинские войска, обстреливая Антоновский мост под Херсоном, бьют по одному и тому же месту, рассказал РИА Новости один из рабочих, пострадавших в ходе... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:00

2022-08-22T19:00

2022-08-22T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

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ХЕРСОН, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Антоновский мост под Херсоном, бьют по одному и тому же месту, рассказал РИА Новости один из рабочих, пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела.В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, сообщил ранее РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, сам мост в результате ракетного удара получил повреждения, он не обрушился, идет оценка его состояния.Другой рабочий рассказал корреспонденту агентства, что когда они с коллегами после ракетного удара выбежали, то увидели военных. "Они к нам бежали, сказали: "Идите вниз, там вас перевяжут". Потом приехала скорая и забрала нас", - вспоминает он.По его словам, ранее украинская армия не наносила ударов по мосту днем, только в ночное время суток. Мужчина рассказал, что в том месте, куда украинские войска нанесли удар, не было российских военных, только рабочие, которые занимались восстановлением моста.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220822/most-1811361642.html

херсон

херсонская область

запорожская область

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Евгения Нефедова

в мире, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , запорожская область