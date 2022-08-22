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"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август - РИА Новости, 22.08.2022
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"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август
"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август - РИА Новости, 22.08.2022
"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август
Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:18
2022-08-22T13:18
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
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природный газ
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости глава компании Вадим Чебан.Ранее компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь."Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", - заявил Чебан в комментарии РИА Новости.Он отметил, что компания пока так и не получила ответа от "Газпрома" на эту просьбу."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, в мире, природный газ
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Россия, В мире, Природный газ
13:18 22.08.2022
 
"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август

"Молдовагаз" попросила у "Газпрома" отсрочку для выплаты аванса за август

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости глава компании Вадим Чебан.
Ранее компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
"Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", - заявил Чебан в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что компания пока так и не получила ответа от "Газпрома" на эту просьбу.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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