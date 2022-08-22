"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август
"Молдовагаз" попросила у "Газпрома" отсрочку для выплаты аванса за август
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости глава компании Вадим Чебан.
Ранее компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь.
"Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", - заявил Чебан в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что компания пока так и не получила ответа от "Газпрома" на эту просьбу.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.