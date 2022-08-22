https://ria.ru/20220822/moldovagaz-1811271432.html

"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август

"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август - РИА Новости, 22.08.2022

"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август

Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:18

2022-08-22T13:18

2022-08-22T13:18

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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август, сообщил РИА Новости глава компании Вадим Чебан.Ранее компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь."Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", - заявил Чебан в комментарии РИА Новости.Он отметил, что компания пока так и не получила ответа от "Газпрома" на эту просьбу."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

https://ria.ru/20220822/gaz-1811231383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, в мире, природный газ