https://ria.ru/20220822/mashina-1811346807.html

Машину, на которой следили за журналисткой Дугиной, выставляли на продажу

Машину, на которой следили за журналисткой Дугиной, выставляли на продажу - РИА Новости, 22.08.2022

Машину, на которой следили за журналисткой Дугиной, выставляли на продажу

Mini Cooper с украинскими номерами, на котором, предположительно, исполнительница убийства российской журналистки Дарьи Дугиной следила за ней, выставлялся на... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:19

авто

россия

эстония

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Mini Cooper с украинскими номерами, на котором, предположительно, исполнительница убийства российской журналистки Дарьи Дугиной следила за ней, выставлялся на продажу на украинском сайте объявлений.ФСБ России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью Софией Михайловной Шабан 23 июля и следившая за журналисткой; 21 августа они покинули Россию через границу с Эстонией в Псковской области. По данным ФСБ, для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper: с номерами ДНР Е982ХН DPR при въезде в Россию, с казахстанскими 172AJD02 - в Москве, с украинскими AH7771IP – при выезде в Эстонию.Объявление о продаже Mini Cooper с украинскими номерами AH7771IP было опубликовано на сайте auto.ria.com. Машину продавал некий Данил Шабан. Легковушку 2018 года выпуска продавали за 14,5 тысяч долларов. Сейчас объявление с сайта убрано.Дугина погибла вечером в субботу на Можайском шоссе в Подмосковье, возвращаясь с фестиваля "Традиция" – по предварительным данным, на Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась журналистка, сработало взрывное устройство.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811340998.html

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авто, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина