https://ria.ru/20220822/mariupol-1811427383.html
В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции
В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции - РИА Новости, 22.08.2022
В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции
Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ демонтировали в Мариуполе две поврежденные 42-метровые трубы котельной, на месте которой запланировано новое... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:31
2022-08-22T20:31
2022-08-22T20:38
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инженерные войска вс рф
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МАРИУПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ демонтировали в Мариуполе две поврежденные 42-метровые трубы котельной, на месте которой запланировано новое строительство, сообщил журналистам командир группы подрывников инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации с позывным "Мувит"."В соответствии с обращением генерального подрядчика спланировано проведение строительства на месте котельной, пострадавшей в результате ведения боевых действий. Инженерным подразделением сводного отряда обрушения выполнена задача по демонтажу взрывным способом двух 42-метровых труб, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Задача выполнена в полном объеме. Все прошло штатно, как нами было и спланировано. Именно в Мариуполе такие работы выполняются в первый раз… В ходе выполнения задачи было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - сказал командир группы подрывников.
https://realty.ria.ru/20220810/mariupol-1808547475.html
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Использование взрывчатки инженерными войсками РФ для демонтажа труб в Мариуполе
В Мариуполе инженерные войска демонтировали подрывом поврежденные трубы котельной, где запланировано новое строительство
2022-08-22T20:31
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, мариуполь, инженерные войска вс рф
В мире, Мариуполь, Инженерные войска ВС РФ
20:31 22.08.2022 (обновлено: 20:38 22.08.2022)
В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции
Инженерные войска снесли в Мариуполе поврежденные высотные конструкции путем подрыва