https://ria.ru/20220822/mariupol-1811427383.html

В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции

В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции - РИА Новости, 22.08.2022

В Мариуполе снесли поврежденные высотные конструкции

Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ демонтировали в Мариуполе две поврежденные 42-метровые трубы котельной, на месте которой запланировано новое... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:31

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в мире

мариуполь

инженерные войска вс рф

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МАРИУПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ демонтировали в Мариуполе две поврежденные 42-метровые трубы котельной, на месте которой запланировано новое строительство, сообщил журналистам командир группы подрывников инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации с позывным "Мувит"."В соответствии с обращением генерального подрядчика спланировано проведение строительства на месте котельной, пострадавшей в результате ведения боевых действий. Инженерным подразделением сводного отряда обрушения выполнена задача по демонтажу взрывным способом двух 42-метровых труб, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Задача выполнена в полном объеме. Все прошло штатно, как нами было и спланировано. Именно в Мариуполе такие работы выполняются в первый раз… В ходе выполнения задачи было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - сказал командир группы подрывников.

https://realty.ria.ru/20220810/mariupol-1808547475.html

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Использование взрывчатки инженерными войсками РФ для демонтажа труб в Мариуполе В Мариуполе инженерные войска демонтировали подрывом поврежденные трубы котельной, где запланировано новое строительство 2022-08-22T20:31 true PT0M13S

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в мире, мариуполь, инженерные войска вс рф