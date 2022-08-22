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Эксперт рассказал, когда смартфон "не узнает" лицо владельца - РИА Новости, 22.08.2022
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Эксперт рассказал, когда смартфон "не узнает" лицо владельца
Эксперт рассказал, когда смартфон "не узнает" лицо владельца - РИА Новости, 22.08.2022
Эксперт рассказал, когда смартфон "не узнает" лицо владельца
Можно ли обмануть технологию распознавания лиц в смартфоне и в каких случаях гаджет "не узнает" владельца, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:10
2022-08-22T02:10
технологии
эльдар муртазин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Можно ли обмануть технологию распознавания лиц в смартфоне и в каких случаях гаджет "не узнает" владельца, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Многие современные мобильные устройства оснащены функцией распознавания лиц, которую можно использовать для идентификации владельца при разблокировании гаджета. Технология основана на измерении различных параметров лица и расстояний между определенными точками, отметил Муртазин.Внешность каждого человека может постепенно меняться, но это не мешает алгоритму "узнавать" владельца смартфона, добавил эксперт."Если вы каждый день пользуетесь смартфоном, проводится рекалибровка. То есть вы меняетесь, лицо худеет или толстеет, но вас не заставляют менять настройки – рекалибровка нужна именно для этого", – уточнил Эльдар Муртазин.Однако если человек не пользовался смартфоном года два и рекалибровка не проводилась, то система может ошибиться и "не узнать" его, предупредил эксперт.Сломанный нос или пластическая операция на губах – серьезное препятствие для алгоритма распознавания лица в смартфонах Apple, продолжил он. Если же устройство работает на платформе Android, то изменение одного параметра не помешает ему распознать лицо."Для Android важно, что именно поменялось. Например, если женщина накачала губы, это не изменит работу алгоритма. Но если изменилось несколько параметров – условно, накачала губы, сделала скулы и глаза, то алгоритм не будет распознавать человека", – объяснил Муртазин.Близнец или просто родственник владельца смартфона способен обмануть систему, поскольку людей с похожим строением лица она может перепутать, полагает он. При этом крайне маловероятно, что разблокировать устройство удастся с помощью фотографии или видео, уверен эксперт.По его словам, гарантировать безопасность хранящихся на устройстве данных можно с помощью технологии полного распознавания лиц."Есть ускоренное распознавание по меньшему числу параметров – просто овал лица и расстояние между глазами. Этот вид распознавания менее стойкий, его можно обмануть. Но если вы включаете полное распознавание, обмануть его практически невозможно. Современные фронтальные камеры, особенно если их две, могут строить объемную, трехмерную картинку лица. Конечно, можно сделать слепок вашего лица, имитацию глаз, но это очень сложно, проще взломать ваш телефон по-другому", – заключил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220822/telefon-1811181449.html
https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html
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технологии, эльдар муртазин, google android
Технологии, Эльдар Муртазин, Google Android
02:10 22.08.2022
 
Эксперт рассказал, когда смартфон "не узнает" лицо владельца

Аналитик Муртазин: смартфон может не распознать лицо владельца при долгом неиспользовании

© Depositphotos / georgejmclittleРаспознавание лица на смартфоне
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / georgejmclittle
Распознавание лица на смартфоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Можно ли обмануть технологию распознавания лиц в смартфоне и в каких случаях гаджет "не узнает" владельца, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Многие современные мобильные устройства оснащены функцией распознавания лиц, которую можно использовать для идентификации владельца при разблокировании гаджета. Технология основана на измерении различных параметров лица и расстояний между определенными точками, отметил Муртазин.
"Все упирается в измерение точек, которые есть на лице. Но у разных компаний технологии отличаются. Face ID, технологии Apple, нужны разные зоны лица для распознавания. В технологии Android есть так называемые регионы: даже в медицинской маске ваше лицо будет распознаваться, потому что есть такие показатели, как расстояние между глазами, глубина века", – пояснил он.
Внешность каждого человека может постепенно меняться, но это не мешает алгоритму "узнавать" владельца смартфона, добавил эксперт.
"Если вы каждый день пользуетесь смартфоном, проводится рекалибровка. То есть вы меняетесь, лицо худеет или толстеет, но вас не заставляют менять настройки – рекалибровка нужна именно для этого", – уточнил Эльдар Муртазин.
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Однако если человек не пользовался смартфоном года два и рекалибровка не проводилась, то система может ошибиться и "не узнать" его, предупредил эксперт.
Сломанный нос или пластическая операция на губах – серьезное препятствие для алгоритма распознавания лица в смартфонах Apple, продолжил он. Если же устройство работает на платформе Android, то изменение одного параметра не помешает ему распознать лицо.
"Для Android важно, что именно поменялось. Например, если женщина накачала губы, это не изменит работу алгоритма. Но если изменилось несколько параметров – условно, накачала губы, сделала скулы и глаза, то алгоритм не будет распознавать человека", – объяснил Муртазин.
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Близнец или просто родственник владельца смартфона способен обмануть систему, поскольку людей с похожим строением лица она может перепутать, полагает он. При этом крайне маловероятно, что разблокировать устройство удастся с помощью фотографии или видео, уверен эксперт.
По его словам, гарантировать безопасность хранящихся на устройстве данных можно с помощью технологии полного распознавания лиц.
"Есть ускоренное распознавание по меньшему числу параметров – просто овал лица и расстояние между глазами. Этот вид распознавания менее стойкий, его можно обмануть. Но если вы включаете полное распознавание, обмануть его практически невозможно. Современные фронтальные камеры, особенно если их две, могут строить объемную, трехмерную картинку лица. Конечно, можно сделать слепок вашего лица, имитацию глаз, но это очень сложно, проще взломать ваш телефон по-другому", – заключил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
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