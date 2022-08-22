https://ria.ru/20220822/lindab-1811339812.html

Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка

Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка - РИА Новости, 22.08.2022

Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка

Шведская компания Lindab, занимающаяся созданием систем вентиляции, с 1 августа прекратила свою деятельность на территории России, дочерняя компания в РФ была... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:58

2022-08-22T15:58

2022-08-22T15:58

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россия

технологии

швеция

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведская компания Lindab, занимающаяся созданием систем вентиляции, с 1 августа прекратила свою деятельность на территории России, дочерняя компания в РФ была продана местному гендиректору компании, следует из релиза компании, опубликованного в понедельник."По состоянию на 1 августа Lindab не осуществляет операций, продаж или покупок в России. В рамках свертывания деятельности российская дочерняя компания Lindab была продана местному генеральному директору компании. Российская компания в будущем сменит название и будет работать с местными поставщиками", - говорится в пресс-релизе компании.Оборот компании, представленной в 20 странах, в 2021 году составил 9,6 миллиона шведских крон. Самый большой процент продаж компании (55%) приходится на североевропейский регион.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, технологии, швеция