https://ria.ru/20220822/lepestok-1811428218.html
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 48 человек
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 48 человек - РИА Новости, 22.08.2022
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 48 человек
В Донецкой Народной Республике уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток",... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:36
2022-08-22T20:36
2022-08-22T20:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 20.00 22 августа в республике зарегистрированы уже 48 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, оон, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, ООН, Киев, Россия
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 48 человек
СЦКК: в ДНР 48 человек получили ранения из-за подрыва на противопехотных минах "Лепесток"