https://ria.ru/20220822/lepestok-1811412289.html
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 22.08.2022
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранения в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в понедельник в штабе обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:23
2022-08-22T19:23
2022-08-22T19:23
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
оон
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранения в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в понедельник в штабе обороны Донецкой Народной республики.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Донецке. В Куйбышевском районе города на улице Валерия Арсенова на мину ПФМ-1 наступил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Позднее в штабе обороны сообщили о ранении еще одного мужчины на улице Правовой в Куйбышевском районе столицы республики.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, ООН
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Штаб теробороны: мирный житель Донецка получил ранения при подрыве на мине "Лепесток"