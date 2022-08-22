https://ria.ru/20220822/kultura-1811311467.html

В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру

В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру

Россия будет поддерживать украинскую культуру, в частности, через закон об автономных культурных организациях, заявила первый замглавы комитета по культуре... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:47

2022-08-22T14:47

2022-08-22T14:47

россия

украина

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия будет поддерживать украинскую культуру, в частности, через закон об автономных культурных организациях, заявила первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко."Россия — мать народов... Каждый народ, прислонившийся к России, сохранил культуру, язык, обычаи, религию. Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру и поддерживаем ее сегодня через закон об автономных культурных организациях", — сказала Драпеко на конференции Социал-демократического союза женщин России.Детям на освобождённых территориях надо рассказывать, что Россия несёт светлую идею, добавила депутат."Самая трудная работа начнется в освобожденных территориях. Первого сентября у них начнется учебный год, и мы предлагаем администрации, мы готовы сформировать бригады, которые пойдут по школам. Мы собираем литературу для детей и юношества. "Мы должны рассказать о том, что мы не орки, что наша идея гуманистическая, наша идея светлая, наша идея - любви и братства народов", — сказала парламентарий.

https://ria.ru/20220401/kultura-1781388829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина