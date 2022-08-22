https://ria.ru/20220822/kultura-1811311467.html
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру
Россия будет поддерживать украинскую культуру, в частности, через закон об автономных культурных организациях, заявила первый замглавы комитета по культуре... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:47
2022-08-22T14:47
2022-08-22T14:47
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия будет поддерживать украинскую культуру, в частности, через закон об автономных культурных организациях, заявила первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко."Россия — мать народов... Каждый народ, прислонившийся к России, сохранил культуру, язык, обычаи, религию. Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру и поддерживаем ее сегодня через закон об автономных культурных организациях", — сказала Драпеко на конференции Социал-демократического союза женщин России.Детям на освобождённых территориях надо рассказывать, что Россия несёт светлую идею, добавила депутат."Самая трудная работа начнется в освобожденных территориях. Первого сентября у них начнется учебный год, и мы предлагаем администрации, мы готовы сформировать бригады, которые пойдут по школам. Мы собираем литературу для детей и юношества. "Мы должны рассказать о том, что мы не орки, что наша идея гуманистическая, наша идея светлая, наша идея - любви и братства народов", — сказала парламентарий.
https://ria.ru/20220401/kultura-1781388829.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать украинскую культуру
Депутат Госдумы Драпеко заявила, что Россия будет поддерживать украинскую культуру
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия будет поддерживать украинскую культуру, в частности, через закон об автономных культурных организациях, заявила первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
"Россия — мать народов... Каждый народ, прислонившийся к России, сохранил культуру, язык, обычаи, религию. Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру и поддерживаем ее сегодня через закон об автономных культурных организациях", — сказала Драпеко на конференции Социал-демократического союза женщин России.
Детям на освобождённых территориях надо рассказывать, что Россия несёт светлую идею, добавила депутат.
"Самая трудная работа начнется в освобожденных территориях. Первого сентября у них начнется учебный год, и мы предлагаем администрации, мы готовы сформировать бригады, которые пойдут по школам. Мы собираем литературу для детей и юношества. "Мы должны рассказать о том, что мы не орки, что наша идея гуманистическая, наша идея светлая, наша идея - любви и братства народов", — сказала парламентарий.