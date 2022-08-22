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В Краматорске временно запретили движение транспорта и торговлю - РИА Новости, 22.08.2022
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В Краматорске временно запретили движение транспорта и торговлю
В Краматорске временно запретили движение транспорта и торговлю - РИА Новости, 22.08.2022
В Краматорске временно запретили движение транспорта и торговлю
Власти подконтрольного Киеву Краматорска на несколько дней запретили любые мероприятия, торговлю и движение транспорта на улицах города, сообщает украинское... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:29
2022-08-22T15:33
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти подконтрольного Киеву Краматорска на несколько дней запретили любые мероприятия, торговлю и движение транспорта на улицах города, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Краматорске на ближайшие праздничные дни приостановили фактически любую деятельность на улице... С 23 по 25 августа в городе запрещены: - массовые мероприятия и скопления граждан; - движение общественного транспорта; - деятельность всех организаций, в том числе в сфере торговли и общепита, банковских и почтовых отделений и даже банкоматов; - выдача гуманитарной помощи; - проведение эвакуационных рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа, а украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендовали с 22 по 26 августа уйти на "удаленку". В Харькове введен комендантский час более чем на сутки - с вечера 23 до утра 25 августа.
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в мире, киев, краматорск, украина
В мире, Киев, Краматорск, Украина
15:29 22.08.2022 (обновлено: 15:33 22.08.2022)
 
В Краматорске временно запретили движение транспорта и торговлю

Власти подконтрольного Киеву Краматорска временно запретили движение транспорта и торговлю

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти подконтрольного Киеву Краматорска на несколько дней запретили любые мероприятия, торговлю и движение транспорта на улицах города, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
Краматорске на ближайшие праздничные дни приостановили фактически любую деятельность на улице... С 23 по 25 августа в городе запрещены: - массовые мероприятия и скопления граждан; - движение общественного транспорта; - деятельность всех организаций, в том числе в сфере торговли и общепита, банковских и почтовых отделений и даже банкоматов; - выдача гуманитарной помощи; - проведение эвакуационных рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".
В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий в Киеве с 22 по 25 августа, а украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендовали с 22 по 26 августа уйти на "удаленку". В Харькове введен комендантский час более чем на сутки - с вечера 23 до утра 25 августа.
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