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Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово - РИА Новости, 22.08.2022
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Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово - РИА Новости, 22.08.2022
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:09
2022-08-22T19:09
в мире
россия
косово
сергей лавров
сербия
александр вулин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным."Что касается Косово, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал министр.
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в мире, россия, косово, сергей лавров, сербия, александр вулин
В мире, Россия, Косово, Сергей Лавров, Сербия, Александр Вулин
19:09 22.08.2022
 
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово

Лавров: обострение в Косово должно быть урегулировано только при учете интересов Белграда

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным.
"Что касается Косово, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал министр.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 18:49
Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны
 
В миреРоссияКосовоСергей ЛавровСербияАлександр Вулин
 
 
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