https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html

Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово

Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово - РИА Новости, 22.08.2022

Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово

Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:09

2022-08-22T19:09

2022-08-22T19:09

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россия

косово

сергей лавров

сербия

александр вулин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным."Что касается Косово, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал министр.

https://ria.ru/20220822/serbiya-1811400154.html

россия

косово

сербия

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в мире, россия, косово, сергей лавров, сербия, александр вулин