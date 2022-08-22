https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово - РИА Новости, 22.08.2022
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:09
2022-08-22T19:09
2022-08-22T19:09
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обострение в Косово должно быть урегулировано при уважении законных интересов Белграда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным."Что касается Косово, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал министр.
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в мире, россия, косово, сергей лавров, сербия, александр вулин
В мире, Россия, Косово, Сергей Лавров, Сербия, Александр Вулин
Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
Лавров: обострение в Косово должно быть урегулировано только при учете интересов Белграда