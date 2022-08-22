https://ria.ru/20220822/koronavirus-1811224639.html

В России за сутки госпитализировали 1704 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1704 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1704 пациента с COVID-19

Более 33 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:04

2022-08-22T11:04

2022-08-22T11:04

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 33 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 22 281 человек, что на 0,2% больше в сравнении с 21 августа."Выявлено 33 061 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 57 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 22 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 704 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,0%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах РФ, снижение — в 47, ситуация не изменилась в девяти.Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 73 субъектах, в том числе в 30 - более чем в среднем по России."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 165,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220821/covid-19-1811073915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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