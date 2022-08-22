21:06 22.08.2022 (обновлено: 21:09 22.08.2022)
Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой
Захарова назвала власти Киева подделкой после слов МВД Украины о фальшивом документе Вовк
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что попавшее в СМИ фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.
"Так обо всем киевском режиме можно сказать", - написал дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее двоюродная сестра Натальи Вовк сообщила корреспонденту РИА Новости, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
21 августа, 09:06В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие