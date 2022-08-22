https://ria.ru/20220822/kiev-1811432647.html

Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой

Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой - РИА Новости, 22.08.2022

Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:06

2022-08-22T21:06

2022-08-22T21:09

в мире

дарья дугина

украина

россия

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_0:235:2940:1889_1920x0_80_0_0_f8651849953b18b27adb3e3d985108ec.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что попавшее в СМИ фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.Ранее двоюродная сестра Натальи Вовк сообщила корреспонденту РИА Новости, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html

украина

россия

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дарья дугина, украина, россия, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной