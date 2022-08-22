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Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой - РИА Новости, 22.08.2022
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Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой
Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой - РИА Новости, 22.08.2022
Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:06
2022-08-22T21:09
в мире
дарья дугина
украина
россия
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что попавшее в СМИ фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.Ранее двоюродная сестра Натальи Вовк сообщила корреспонденту РИА Новости, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, дарья дугина, украина, россия, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Украина, Россия, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
21:06 22.08.2022 (обновлено: 21:09 22.08.2022)
 
Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой

Захарова назвала власти Киева подделкой после слов МВД Украины о фальшивом документе Вовк

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим "подделкой", комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что попавшее в СМИ фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.

"Так обо всем киевском режиме можно сказать", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее двоюродная сестра Натальи Вовк сообщила корреспонденту РИА Новости, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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В миреДарья ДугинаУкраинаРоссияОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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