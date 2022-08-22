https://ria.ru/20220822/kiberzaschita-1811323460.html

Украина и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты

Украина и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты - РИА Новости, 22.08.2022

Украина и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты

Украина и Польша подписали меморандум по усилению совместной борьбы с преступлениями в киберпространстве, сообщил украинский министр цифровой трансформации... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:05

2022-08-22T15:05

2022-08-22T15:09

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина и Польша подписали меморандум по усилению совместной борьбы с преступлениями в киберпространстве, сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник.По словам министра, меморандум станет основой для формирования коллективной системы киберзащиты, позволит Украине и Польше нарастить присутствие на международной арене. Кроме прочего, стороны будут предотвращать распространение фейков и дезинформации в информационном пространстве.В свою очередь уполномоченный правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешинский сообщил, что Варшава подписывает этот важный меморандум о взаимопонимании, чтобы работать совместно с украинскими партнерами, "знать больше об опасности, с которой сталкиваемся, … становиться более устойчивыми к киберугрозам".

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811308474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, польша, варшава