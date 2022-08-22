15:05 22.08.2022 (обновлено: 15:09 22.08.2022)
Украина и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты
Глава Минцифры Украины заявил об усилении совместной борьбы с Польшей в сфере киберзащиты
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина и Польша подписали меморандум по усилению совместной борьбы с преступлениями в киберпространстве, сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник.
"Минцифры Украины, Госспецсвязи Украины и канцелярия премьер-министра Республики Польша подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты. Сейчас происходит первая мировая кибервойна. Объединение усилий и обмен практиками является логичным шагом в этой сфере. С Польшей мы имеем не только общую физическую границу, но и общие проблемы в киберпространстве", - приводит слова Федорова пресс-служба в Telegram.
По словам министра, меморандум станет основой для формирования коллективной системы киберзащиты, позволит Украине и Польше нарастить присутствие на международной арене. Кроме прочего, стороны будут предотвращать распространение фейков и дезинформации в информационном пространстве.
В свою очередь уполномоченный правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешинский сообщил, что Варшава подписывает этот важный меморандум о взаимопонимании, чтобы работать совместно с украинскими партнерами, "знать больше об опасности, с которой сталкиваемся, … становиться более устойчивыми к киберугрозам".