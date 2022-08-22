https://ria.ru/20220822/khuliganstvo-1811210829.html

В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров

В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров - РИА Новости, 22.08.2022

В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров

На мужчину, который напал на посетителей магазина в Тюмени, где собрались одетые в костюмы подростки, составили протокол о хулиганстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:07

2022-08-22T10:07

2022-08-22T10:07

россия

тюмень

тюменская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. На мужчину, который напал на посетителей магазина в Тюмени, где собрались одетые в костюмы подростки, составили протокол о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.Инцидент произошел накануне у одного из популярных среди поклонников аниме магазинов Тюмени, организовавшего для своих посетителей косплей день. По словам очевидцев, там было много подростков, в том числе в костюмах любимых персонажей, они общались и рисовали мелками на асфальте. Мероприятие проходило в позитивном ключе, пока не появился агрессивно настроенный пьяный прохожий."Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в УМВД.Организаторы мероприятия на своей странице в соцсети "ВКонтакте" извинились за неприятную ситуацию, поблагодарили ребят, которые "отстранили" пьяного агрессора, сообщили, что на "дебошира написано заявление", и пообещали впредь не организовывать "больших толп"."Мы стараемся делать конкурсы и дарить хорошее настроение ребятам, сожалеем, что подобная ситуация произошла. В дальнейшем мы сократим количество конкурсов, чтоб не было больших толп. Но мы по-прежнему будем поддерживать косплееров, анимешников, дарить хорошее настроение", - следует из сообщения на странице Kawaii."Ранее подобных инцидентов не было", - заявил РИА Новости администратор группы.

https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html

https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html

россия

тюмень

тюменская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюмень, тюменская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)