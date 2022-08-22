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В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров - РИА Новости, 22.08.2022
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В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров
В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров - РИА Новости, 22.08.2022
В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров
На мужчину, который напал на посетителей магазина в Тюмени, где собрались одетые в костюмы подростки, составили протокол о хулиганстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:07
2022-08-22T10:07
россия
тюмень
тюменская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. На мужчину, который напал на посетителей магазина в Тюмени, где собрались одетые в костюмы подростки, составили протокол о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.Инцидент произошел накануне у одного из популярных среди поклонников аниме магазинов Тюмени, организовавшего для своих посетителей косплей день. По словам очевидцев, там было много подростков, в том числе в костюмах любимых персонажей, они общались и рисовали мелками на асфальте. Мероприятие проходило в позитивном ключе, пока не появился агрессивно настроенный пьяный прохожий."Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в УМВД.Организаторы мероприятия на своей странице в соцсети "ВКонтакте" извинились за неприятную ситуацию, поблагодарили ребят, которые "отстранили" пьяного агрессора, сообщили, что на "дебошира написано заявление", и пообещали впредь не организовывать "больших толп"."Мы стараемся делать конкурсы и дарить хорошее настроение ребятам, сожалеем, что подобная ситуация произошла. В дальнейшем мы сократим количество конкурсов, чтоб не было больших толп. Но мы по-прежнему будем поддерживать косплееров, анимешников, дарить хорошее настроение", - следует из сообщения на странице Kawaii."Ранее подобных инцидентов не было", - заявил РИА Новости администратор группы.
https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html
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россия, тюмень, тюменская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Тюмень, Тюменская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:07 22.08.2022
 
В Тюмени мужчина напал на подростков-косплееров

На напавшего на косплееров в Тюмени мужчину составили протокол о хулиганстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. На мужчину, который напал на посетителей магазина в Тюмени, где собрались одетые в костюмы подростки, составили протокол о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
Инцидент произошел накануне у одного из популярных среди поклонников аниме магазинов Тюмени, организовавшего для своих посетителей косплей день. По словам очевидцев, там было много подростков, в том числе в костюмах любимых персонажей, они общались и рисовали мелками на асфальте. Мероприятие проходило в позитивном ключе, пока не появился агрессивно настроенный пьяный прохожий.
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"Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в УМВД.
Организаторы мероприятия на своей странице в соцсети "ВКонтакте" извинились за неприятную ситуацию, поблагодарили ребят, которые "отстранили" пьяного агрессора, сообщили, что на "дебошира написано заявление", и пообещали впредь не организовывать "больших толп".
"Мы стараемся делать конкурсы и дарить хорошее настроение ребятам, сожалеем, что подобная ситуация произошла. В дальнейшем мы сократим количество конкурсов, чтоб не было больших толп. Но мы по-прежнему будем поддерживать косплееров, анимешников, дарить хорошее настроение", - следует из сообщения на странице Kawaii.
"Ранее подобных инцидентов не было", - заявил РИА Новости администратор группы.
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РоссияТюменьТюменская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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