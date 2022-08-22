https://ria.ru/20220822/importozameschenie-1811429406.html
Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих производств
Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих производств - РИА Новости, 22.08.2022
Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих производств
Краснодарский край до конца года запустит механизм по развитию импортозамещающих производств, в рамках которого будут возмещаться до 30% затрат инвесторов на... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:42
2022-08-22T20:42
2022-08-22T20:42
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
ростовская область
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Краснодарский край до конца года запустит механизм по развитию импортозамещающих производств, в рамках которого будут возмещаться до 30% затрат инвесторов на создание таких предприятий, сообщил и.о. главы департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой.Уточняется, что в Ростовской области прошла выездная стажировка Минпромторга России в Южном федеральном округе по программе "Федеральная практика", в рамках которой Краснодарский край поделился с регионами опытом разработки законодательства в сфере промышленности. Мероприятие провели для руководителей органов исполнительной власти, институтов развития в сфере промышленности и бизнес-сообщества. В стажировке приняли участие и.о. руководителя департамента промышленной политики Кубани и директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Королев.Как отметил Мостовой, согласно рейтингу Минпромторга России, Краснодарский край входит в десятку наиболее эффективных промышленных регионов."На основе федерального законодательства на Кубани создана прозрачная нормативная правовая база – действует закон "О промышленной политике в Краснодарском крае", разработана отраслевая госпрограмма, учрежден Фонд развития промышленности, урегулированы вопросы по созданию на территории региона промышленных парков, а также утверждена система мер поддержки, порядок отбора предприятий на право заключения специального инвестиционного контракта", – пояснил Мостовой.По его словам, учреждены стандарты Фонда развития промышленности региона по предоставлению льготного финансирования. "Сегодня компаниям доступны 15 займов со ставками от 0,1% до 4% годовых. По итогам прошлого года Фонд занял второе место среди аналогичных организаций России. Его капитализация выросла с 500 миллионов рублей в 2018 году до 4,5 миллиарда рублей в 2022", - уточнили краевые власти. Кроме того, регион предоставляет поддержку предприятиям по восьми направлениям субсидирования.
https://ria.ru/20220822/subsidiya-1811428546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, россия, ростовская область, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия, Ростовская область, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих производств
Кубань до конца 2022 года запустит механизм по развитию импортозамещающих производств
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Краснодарский край до конца года запустит механизм по развитию импортозамещающих производств, в рамках которого будут возмещаться до 30% затрат инвесторов на создание таких предприятий, сообщил и.о. главы департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой.
"По поручению губернатора до конца года запустим новый, не имеющий аналогов в России механизм по развитию импортозамещающих производств – возмещение до 30% затрат инвесторов на создание таких предприятий", – приводит слова Мостового в своем сообщении администрация Краснодарского края.
Уточняется, что в Ростовской области
прошла выездная стажировка Минпромторга России
в Южном федеральном округе по программе "Федеральная практика", в рамках которой Краснодарский край
поделился с регионами опытом разработки законодательства в сфере промышленности. Мероприятие провели для руководителей органов исполнительной власти, институтов развития в сфере промышленности и бизнес-сообщества. В стажировке приняли участие и.о. руководителя департамента промышленной политики Кубани и директор Фонда развития промышленности
региона Дмитрий Королев.
Как отметил Мостовой, согласно рейтингу Минпромторга России, Краснодарский край входит в десятку наиболее эффективных промышленных регионов.
"На основе федерального законодательства на Кубани создана прозрачная нормативная правовая база – действует закон "О промышленной политике в Краснодарском крае", разработана отраслевая госпрограмма, учрежден Фонд развития промышленности, урегулированы вопросы по созданию на территории региона промышленных парков, а также утверждена система мер поддержки, порядок отбора предприятий на право заключения специального инвестиционного контракта", – пояснил Мостовой.
По его словам, учреждены стандарты Фонда развития промышленности региона по предоставлению льготного финансирования. "Сегодня компаниям доступны 15 займов со ставками от 0,1% до 4% годовых. По итогам прошлого года Фонд занял второе место среди аналогичных организаций России. Его капитализация выросла с 500 миллионов рублей в 2018 году до 4,5 миллиарда рублей в 2022", - уточнили краевые власти. Кроме того, регион предоставляет поддержку предприятиям по восьми направлениям субсидирования.