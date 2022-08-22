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На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/gumaktsiya-1811437513.html
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций - РИА Новости, 22.08.2022
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций
Российская сторона проводила в понедельник шесть гуманитарных акций в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передано свыше 510 тонн предметов РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
в мире
херсонская область
донбасс
луганская народная республика
здоровье - общество
харьковская область
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская сторона проводила в понедельник шесть гуманитарных акций в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передано свыше 510 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать второго августа 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 511,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего, по словам генерала, в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 58 тысяч 319,4 тонны гуманитарной помощи, проведены 1489 акций, в том числе за истекшие сутки 6 – в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, мирному населению передано 446,5 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html
херсонская область
донбасс
луганская народная республика
харьковская область
донецкая народная республика
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в мире, херсонская область , донбасс, луганская народная республика, здоровье - общество, харьковская область, донецкая народная республика
В мире, Херсонская область , Донбасс, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
21:59 22.08.2022
 
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций

Минобороны: шесть гумакций прошли в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
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Раздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская сторона проводила в понедельник шесть гуманитарных акций в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передано свыше 510 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать второго августа 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 511,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
Всего, по словам генерала, в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 58 тысяч 319,4 тонны гуманитарной помощи, проведены 1489 акций, в том числе за истекшие сутки 6 – в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, мирному населению передано 446,5 тонны гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДонбассЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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