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На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций - РИА Новости, 22.08.2022
На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций
Российская сторона проводила в понедельник шесть гуманитарных акций в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передано свыше 510 тонн предметов РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская сторона проводила в понедельник шесть гуманитарных акций в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передано свыше 510 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать второго августа 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 511,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего, по словам генерала, в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 58 тысяч 319,4 тонны гуманитарной помощи, проведены 1489 акций, в том числе за истекшие сутки 6 – в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, мирному населению передано 446,5 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html
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На территориях ДНР и ЛНР провели шесть гуманитарных акций
Минобороны: шесть гумакций прошли в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях