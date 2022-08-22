https://ria.ru/20220822/gosuslugi-1811350228.html

В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям

В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям

"Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:27

2022-08-22T16:27

2022-08-22T16:27

общество

единая россия

госуслуги

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов или ходить на почту для отправки обращений", - говорится в сообщении.В пресс-службе партии отметили, сейчас обращения направляют в письменной или электронной форме с использованием электронной почты. Законопроект "Единой России" позволит делать это через личные кабинеты граждан на портале государственных и муниципальных услуг.

https://realty.ria.ru/20220809/servis-1808217529.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, единая россия, госуслуги