https://ria.ru/20220822/gosuslugi-1811350228.html
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
"Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:27
2022-08-22T16:27
2022-08-22T16:27
общество
единая россия
госуслуги
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов или ходить на почту для отправки обращений", - говорится в сообщении.В пресс-службе партии отметили, сейчас обращения направляют в письменной или электронной форме с использованием электронной почты. Законопроект "Единой России" позволит делать это через личные кабинеты граждан на портале государственных и муниципальных услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, госуслуги
Общество, Единая Россия, Госуслуги
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
ЕР внесла в Госдуму законопроект об использовании "Госуслуг" для обращения в органы власти