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В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 22.08.2022
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В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
"Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:27
2022-08-22T16:27
общество
единая россия
госуслуги
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов или ходить на почту для отправки обращений", - говорится в сообщении.В пресс-службе партии отметили, сейчас обращения направляют в письменной или электронной форме с использованием электронной почты. Законопроект "Единой России" позволит делать это через личные кабинеты граждан на портале государственных и муниципальных услуг.
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общество, единая россия, госуслуги
Общество, Единая Россия, Госуслуги
16:27 22.08.2022
 
В Госдуму внесли проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям

ЕР внесла в Госдуму законопроект об использовании "Госуслуг" для обращения в органы власти

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти, это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект об использовании портала "Госуслуги" для обращения граждан в органы власти. Это избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов или ходить на почту для отправки обращений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе партии отметили, сейчас обращения направляют в письменной или электронной форме с использованием электронной почты. Законопроект "Единой России" позволит делать это через личные кабинеты граждан на портале государственных и муниципальных услуг.
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9 августа, 09:39
На портале госуслуг появится сервис негосударственной стройэкспертизы
 
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