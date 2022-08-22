Рейтинг@Mail.ru
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной
США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:22
2022-08-22T22:22
в мире
дарья дугина
россия
украина
вашингтон (штат)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811285177_0:78:2512:1491_1920x0_80_0_0_edb711ef3070872c8ee6b14a8afb1bbe.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он отказался напрямую ответить на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне достоверными заверения украинской стороны о непричастности к этому убийству."У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Все, что я могу сказать на данном этапе - это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны, мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было", - указал высокопоставленный американский дипломат.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811285177_101:0:2429:1746_1920x0_80_0_0_03aa7e4b75ff28a98b579bdbf65a811b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дарья дугина, россия, украина, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
22:22 22.08.2022
 
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной

Госдеп надеется на расследование убийства Дугиной и осуждает насилие против гражданских

© РИА Новости / Александр КряжевЖурналистка, политолог Дарья Дугина
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы однозначно осуждаем применение насилия в отношении гражданского населения вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве", - сказал в ходе брифинга Прайс в ответ на просьбу прокомментировать гибель Дугиной.
Он отказался напрямую ответить на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне достоверными заверения украинской стороны о непричастности к этому убийству.
"У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Все, что я могу сказать на данном этапе - это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны, мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было", - указал высокопоставленный американский дипломат.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
Вчера, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
 
В миреДарья ДугинаРоссияУкраинаВашингтон (штат)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала