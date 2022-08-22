https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html

Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной

Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной

США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:22

2022-08-22T22:22

2022-08-22T22:22

в мире

дарья дугина

россия

украина

вашингтон (штат)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он отказался напрямую ответить на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне достоверными заверения украинской стороны о непричастности к этому убийству."У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Все, что я могу сказать на данном этапе - это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны, мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было", - указал высокопоставленный американский дипломат.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

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украина

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дарья дугина, россия, украина, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной