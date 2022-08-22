Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной
Госдеп надеется на расследование убийства Дугиной и осуждает насилие против гражданских
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США уверены, что Россия проведет расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, и осуждают насилие в отношении гражданских лиц где бы то ни было, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы однозначно осуждаем применение насилия в отношении гражданского населения вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве", - сказал в ходе брифинга Прайс в ответ на просьбу прокомментировать гибель Дугиной.
Он отказался напрямую ответить на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне достоверными заверения украинской стороны о непричастности к этому убийству.
"У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Все, что я могу сказать на данном этапе - это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны, мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было", - указал высокопоставленный американский дипломат.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.