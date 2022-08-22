Госдеп ищет поставщиков коммуникационного оборудования для Украины
Госдеп США ищет поставщиков коммуникационного оборудования для охраны украинской границы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, намерено закупить коммуникационное оборудование для 50 мобильных коммуникационных центров с целью помощи в охране украинской границы, следует из материалов на портале госзакупок США.
"Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) намерено закупить коммуникационное оборудование для 50 мобильных коммуникационных центров, которые помогут проводить дальнейшие полевые операции по защите границ Украины", - сказано в описании закупки.
"Оборудование должно включить, но не ограничиваться, терминалом со спутниковым Интернет соединением, роутером, переключателем, IP-телефонией, точкой доступа к Wi-Fi", - уточняется в документе.
Заинтересованные компании госдеп просит до 30 августа отправить письмо c сообщением об интересе к готовности поставки оборудования для заключения контракта в третьем квартале текущего года.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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