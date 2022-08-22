https://ria.ru/20220822/gosdep-1811390516.html

Госдеп ищет поставщиков коммуникационного оборудования для Украины

Госдеп ищет поставщиков коммуникационного оборудования для Украины - РИА Новости, 22.08.2022

Госдеп ищет поставщиков коммуникационного оборудования для Украины

Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, намерено закупить коммуникационное оборудование для 50... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:22

2022-08-22T18:22

2022-08-22T18:22

технологии

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, намерено закупить коммуникационное оборудование для 50 мобильных коммуникационных центров с целью помощи в охране украинской границы, следует из материалов на портале госзакупок США."Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) намерено закупить коммуникационное оборудование для 50 мобильных коммуникационных центров, которые помогут проводить дальнейшие полевые операции по защите границ Украины", - сказано в описании закупки."Оборудование должно включить, но не ограничиваться, терминалом со спутниковым Интернет соединением, роутером, переключателем, IP-телефонией, точкой доступа к Wi-Fi", - уточняется в документе.Заинтересованные компании госдеп просит до 30 августа отправить письмо c сообщением об интересе к готовности поставки оборудования для заключения контракта в третьем квартале текущего года.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810712342.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сергей лавров, украина, россия, сша, нато