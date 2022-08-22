18:03 22.08.2022 (обновлено: 19:11 22.08.2022)
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию
Суд удовлетворил перевод совместного предприятия "Газпром" и Shell в российскую юрисдикцию
Работник "Газпром нефть". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании "Газпром нефть" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в материалах.
Суть заявления заключалась в том, что дочернее предприятие "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" просила перевести совместное с Shell предприятие из нидерландской юрисдикции в российскую. Предполагается, что СП будет переименовано в ООО "Салым Девелопмент" с регистрацией в Тюменской области и уставным капиталом 8,565 миллиона рублей.
Вместе с тем "Газпром нефть" просила до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. При этом доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров должны остаться прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% - у "ГПН - Салымских проектов".
Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называла совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.
Затем, в июле, Shell сообщила в своем отчете, что отстранилась от управления своей долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью", списала связанные с предприятием активы, а представители компании покинули совет директоров СП.
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