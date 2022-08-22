Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/gazprom-1811384914.html
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 22.08.2022
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании "Газпром нефть" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:03
2022-08-22T19:11
экономика
россия
shell
газпром нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805432157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2044970f608d64684bae0671e4a50b4b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании "Газпром нефть" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую, следует из данных в картотеке арбитражных дел."Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в материалах.Суть заявления заключалась в том, что дочернее предприятие "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" просила перевести совместное с Shell предприятие из нидерландской юрисдикции в российскую. Предполагается, что СП будет переименовано в ООО "Салым Девелопмент" с регистрацией в Тюменской области и уставным капиталом 8,565 миллиона рублей.Вместе с тем "Газпром нефть" просила до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. При этом доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров должны остаться прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% - у "ГПН - Салымских проектов".Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называла совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.Затем, в июле, Shell сообщила в своем отчете, что отстранилась от управления своей долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью", списала связанные с предприятием активы, а представители компании покинули совет директоров СП.
https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html
https://ria.ru/20220820/fond-1810575154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805432157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fba2cced12032640dd9f79ba1505f606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, shell, газпром нефть
Экономика, Россия, Shell, Газпром нефть
18:03 22.08.2022 (обновлено: 19:11 22.08.2022)
 
"Газпром" перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию

Суд удовлетворил перевод совместного предприятия "Газпром" и Shell в российскую юрисдикцию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаботник "Газпром нефть"
Работник Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Работник "Газпром нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании "Газпром нефть" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в материалах.
Суть заявления заключалась в том, что дочернее предприятие "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" просила перевести совместное с Shell предприятие из нидерландской юрисдикции в российскую. Предполагается, что СП будет переименовано в ООО "Салым Девелопмент" с регистрацией в Тюменской области и уставным капиталом 8,565 миллиона рублей.
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 08:00
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
Вместе с тем "Газпром нефть" просила до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. При этом доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров должны остаться прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% - у "ГПН - Салымских проектов".
Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называла совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.
Затем, в июле, Shell сообщила в своем отчете, что отстранилась от управления своей долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью", списала связанные с предприятием активы, а представители компании покинули совет директоров СП.
Нефтяное месторождение Юхан Свердруп в Северном море, к западу от Ставангера - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 08:00
Миллиарды на ветер: что случилось с главной "нефтяной кубышкой" мира
 
ЭкономикаРоссияShellГазпром нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала