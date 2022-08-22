09:23 22.08.2022 (обновлено: 10:49 22.08.2022)
Цена газа в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубов впервые с марта
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2800 долларов за тысячу кубов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Зайда" (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция "Зайда" (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском рынке начали новую неделю со скачка выше 2800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, на открытии сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) торговались на уровне 2766,5 доллара, прибавляя девять процентов к расчетной цене предыдущего торгового дня (2538,8 доллара). А к 9:16 мск они выросли уже на 12,7 процента — до 2862 долларов.
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Вечером 19 августа "Газпром" объявил, что газопровод "Северный поток" остановят на трое суток (с 31 августа по 2 сентября) для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". На этом фоне фьючерсы подскочили почти на восемь процентов, пробив планку в 2700 долларов.
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом еще в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.
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