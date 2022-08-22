https://ria.ru/20220822/gaz-1811202148.html

Цена газа в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Цена газа в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубов впервые с марта - РИА Новости, 22.08.2022

Цена газа в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Цены на газ на европейском рынке начали новую неделю со скачка выше 2800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:23

2022-08-22T09:23

2022-08-22T10:49

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском рынке начали новую неделю со скачка выше 2800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, на открытии сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) торговались на уровне 2766,5 доллара, прибавляя девять процентов к расчетной цене предыдущего торгового дня (2538,8 доллара). А к 9:16 мск они выросли уже на 12,7 процента — до 2862 долларов. Вечером 19 августа "Газпром" объявил, что газопровод "Северный поток" остановят на трое суток (с 31 августа по 2 сентября) для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". На этом фоне фьючерсы подскочили почти на восемь процентов, пробив планку в 2700 долларов.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом еще в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

https://ria.ru/20220820/gaz-1810915945.html

https://ria.ru/20220815/gaz-1809868146.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ