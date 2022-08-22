https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

СМИ: Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока из-за засухи

СМИ: Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока из-за засухи - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока из-за засухи

Франция столкнется с неизбежным дефицитом картофеля вследствие засухи, заявили представители отрасли газете Liberation. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:59

2022-08-22T20:59

2022-08-22T20:59

франция

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Франция столкнется с неизбежным дефицитом картофеля вследствие засухи, заявили представители отрасли газете Liberation.По словам главы Национального союза картофелеводов, (UNPT) Жоффруа д'Эври, согласно наметившейся тенденции 2022 год будет одним из худшим по урожайности за последние более чем 20 лет.Отмечается, что спрос на картофель приходится на три основных сектора: пищевая промышленность, производство чипсов, а также бумажной и картонной упаковки, для которой требуется картофельный крахмал."Несомненно, что продукции не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос", - заявил главный картофелевод Франции.О предстоящем падении производства в связи с рекордной засухой изданию сообщили также представители молочной промышленности и пчеловоды. Председатель национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей заявил о снижении надоев на 20%. По его словам, это связано как с выгоранием травы, так и с малой подвижностью животных, которые во время жары предпочитают укрываться в тени.Глава союза французских пчеловодов (Unaf) Кристиан Пон назвал 2022 год черным для отрасли, а текущее положение дел - драматическим.Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.

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Евгения Нефедова

франция