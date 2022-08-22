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Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи - РИА Новости, 22.08.2022
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Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи
Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи - РИА Новости, 22.08.2022
Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды и засухи введен в 78 департаментах Франции, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:24
2022-08-22T17:24
в мире
франция
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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды и засухи введен в 78 департаментах Франции, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.Ранее в 93 департаментах Франции были введены ограничения на использование воды из-за засухи. Согласно данным министерства, опубликованным в понедельник, из них в 78 объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.Использовать воду на сельскохозяйственные нужды не разрешается, также запрещено мытье автомобилей и наполнение водой частных бассейнов.Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.
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в мире, франция
В мире, Франция
17:24 22.08.2022
 
Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Во Франции в 78 департаментах объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды и засухи введен в 78 департаментах Франции, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.
Ранее в 93 департаментах Франции были введены ограничения на использование воды из-за засухи. Согласно данным министерства, опубликованным в понедельник, из них в 78 объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.
Использовать воду на сельскохозяйственные нужды не разрешается, также запрещено мытье автомобилей и наполнение водой частных бассейнов.
Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.
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