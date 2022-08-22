https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811369985.html

Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи - РИА Новости, 22.08.2022

Во Франции в 78 департаментах объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды и засухи введен в 78 департаментах Франции, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:24

2022-08-22T17:24

2022-08-22T17:24

в мире

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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений на использование воды и засухи введен в 78 департаментах Франции, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.Ранее в 93 департаментах Франции были введены ограничения на использование воды из-за засухи. Согласно данным министерства, опубликованным в понедельник, из них в 78 объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах воду разрешается использовать только для питья, в медицинских целях, в целях гражданской безопасности и санитарных целях.Использовать воду на сельскохозяйственные нужды не разрешается, также запрещено мытье автомобилей и наполнение водой частных бассейнов.Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.

https://ria.ru/20220820/vino-1810910823.html

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в мире, франция