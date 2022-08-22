https://ria.ru/20220822/forum-festival-1811379137.html

I Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" завершился в Коми

I Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" завершился в Коми - РИА Новости, 22.08.2022

I Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" завершился в Коми

Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" состоялся 16–18 августа в городе Усинске Республики Коми в рамках плана основных мероприятий... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:50

2022-08-22T17:50

2022-08-22T17:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 авг – Фонд Росконгресс. Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" состоялся 16–18 августа в городе Усинске Республики Коми в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс"В форуме приняли участие волонтеры из всех 85 субъектов Российской Федерации, а также ЛНР, ДНР. Программа форума-фестиваля позволила участникам комплексно обсудить вопросы сохранения экологии и восстановления уникальной природы Арктики, а также получить практические навыки, необходимые для жизни за полярным кругом. Благодаря активной гражданской позиции российских волонтеров уже удалось очистить от накопленного экологического ущерба огромные территории целого ряда регионов российской Арктики. Мероприятия, подобные форуму-фестивалю в Усинске, позволяют обмениваться опытом друг с другом и популяризировать волонтерское движение в России", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.Основным событием деловой программы форума-фестиваля стала пленарная сессия, в которой приняли участие заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, заместитель Председателя Правительства Коми Алексей Просужих и другие. Дискуссия прошла в формате вопросов-ответов от волонтеров, ее участники обсудили улучшение качества жизни в Арктике, развитие Северного морского пути, результаты и перспективы генеральной уборки арктических территорий, а также совершенствование взаимодействия государства, общества и бизнеса в этой сфере."Арктический город Усинск на три дня стал северной столицей российского добровольческого движения. Площадка форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" позволила участникам наладить диалог как между собой, так и с бизнесом и государством. Проведение форума-фестиваля стало для волонтеров уникальной возможностью познакомиться с российской Арктикой и огромным потенциалом этих территорий, а также примерить на себя возможность участия в развитии Крайнего Севера и внести свой вклад в сохранение хрупкой экосистемы арктических регионов нашей страны", - подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.В ходе тематической сессии "Диалоги об Арктике" эксперты обсудили вопросы очистки арктических территорий от мусора, изменение климата, а также поделились опытом путешествий по арктическим регионам.Волонтеры также провели мозговой штурм и предложили свои идеи и решения по актуальным для арктических территорий направлениям. Представители волонтерского движения также прошли школу выживания в Арктике, организованную МЧС России. Участники мероприятия научились оказывать первую помощь в условиях Крайнего Севера, ознакомились со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, освоили правила поведения при встрече с дикими животными.В дни форума-фестиваля волонтёры посетили "Поезд Победы" — первую в мире иммерсивную инсталляцию, размещенную в движущемся составе, а также Краеведческий музей, экспозицию "Мой Север", Энергоцентр и Музей нефти. Волонтеры также познакомились с идейным вдохновителем проекта "Чистая Арктика", капитаном атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрием Лобусовым, одним из авторов инициативы по проведению генеральной уборки Арктики. Кроме того, на стене одного из жилых зданий Усинска появился красочный мурал, посвященный 45-летию достижения ледоколом "Арктика" Северного полюса.Кроме того, волонтеры приняли участие в "Гонке героев" — забеге с препятствиями по пересеченной местности. Уникальную трассу длиной 3,5 км организаторы разработали специально для участников форума-фестиваля. Форум-фестиваль закончился праздничным концертом: для участников мероприятия и жителей Усинска выступили Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Елизавета Долженкова, Сергей Войтенко, Олег Шаумаров, певица Зара, а также группа RASA. В рамках мероприятия состоялся торжественный старт четвертого сезона ежегодной акции "Сохраним лес" в Республике Коми. Участники и почетные гости мероприятия посадили 85 рябин на площади Трех поколений. Каждое высаженное дерево "Аллеи волонтеров Арктики" будет олицетворять один из субъектов Российской Федерации. Еще 20 деревьев посадили участники форума из ДНР и ЛНР.Мероприятие организовано Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО "Чистая Арктика", Совета Федерации РФ и Государственной Думы, правительства Республики Коми, администрации МО ГО "Усинск".Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы