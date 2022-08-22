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Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах
Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах
Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах перед Днем города, на работу ушло почти три часа, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:37
2022-08-22T14:37
2022-08-22T14:37
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах перед Днем города, на работу ушло почти три часа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Перед Днем города промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах. Специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, предварительно слив из нее всю воду. На работу ушло почти 3 часа", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонтан "Поющий журавль" установлен в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву в 1999 году. Чаша неправильной формы напоминает небольшой пруд. Дополняют эту ассоциацию окружающие фонтан зеленые насаждения.Кроме того, органично вписаны в зеркало водной глади гранитные валуны, среди которых бьют семь пенных струй, а главный герой этого сооружения – поющий журавль из бронзы на одном из валунов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах перед Днем города, на работу ушло почти три часа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Перед Днем города
промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах. Специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, предварительно слив из нее всю воду. На работу ушло почти 3 часа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фонтан "Поющий журавль" установлен в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву в 1999 году. Чаша неправильной формы напоминает небольшой пруд. Дополняют эту ассоциацию окружающие фонтан зеленые насаждения.
Кроме того, органично вписаны в зеркало водной глади гранитные валуны, среди которых бьют семь пенных струй, а главный герой этого сооружения – поющий журавль из бронзы на одном из валунов.