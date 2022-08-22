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Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах

Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах - РИА Новости, 22.08.2022

Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах

Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах перед Днем города, на работу ушло почти три часа, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:37

2022-08-22T14:37

2022-08-22T14:37

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты промыли московский фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах перед Днем города, на работу ушло почти три часа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Перед Днем города промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах. Специалисты ГБУ "Гормост" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, предварительно слив из нее всю воду. На работу ушло почти 3 часа", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонтан "Поющий журавль" установлен в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву в 1999 году. Чаша неправильной формы напоминает небольшой пруд. Дополняют эту ассоциацию окружающие фонтан зеленые насаждения.Кроме того, органично вписаны в зеркало водной глади гранитные валуны, среди которых бьют семь пенных струй, а главный герой этого сооружения – поющий журавль из бронзы на одном из валунов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы