ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР
"Единая Россия" передала флаги и стенды с российской символикой в детские сады и школы ЛНР
Концерт на Красной площади "От Руси до России". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР. В учебные заведения республики также доставлены информационные стенды с российской государственной символикой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что женский комитет партии передал оборудование и мебель в детский сад "Матрешка" города Лутугино, а в школу села Роскошное - 2 тысячи книг.
"Донбасс был долгие годы оторван от России. Сейчас народные республики и освобожденные территории возвращаются домой. Жители могут, не боясь, говорить на родном языке, учить на нем своих детей. И, не боясь, поднимать свой – российский флаг", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора работы женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
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