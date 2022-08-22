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ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/flag-1811420503.html
ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР
ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022
ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР
"Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:50
2022-08-22T19:50
специальная военная операция на украине
россия
единая россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что женский комитет партии передал оборудование и мебель в детский сад "Матрешка" города Лутугино, а в школу села Роскошное - 2 тысячи книг."Донбасс был долгие годы оторван от России. Сейчас народные республики и освобожденные территории возвращаются домой. Жители могут, не боясь, говорить на родном языке, учить на нем своих детей. И, не боясь, поднимать свой – российский флаг", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора работы женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
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россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Единая Россия
19:50 22.08.2022
 
ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР

"Единая Россия" передала флаги и стенды с российской символикой в детские сады и школы ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт на Красной площади "От Руси до России"
Концерт на Красной площади От Руси до России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концерт на Красной площади "От Руси до России". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР. В учебные заведения республики также доставлены информационные стенды с российской государственной символикой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что женский комитет партии передал оборудование и мебель в детский сад "Матрешка" города Лутугино, а в школу села Роскошное - 2 тысячи книг.
"Донбасс был долгие годы оторван от России. Сейчас народные республики и освобожденные территории возвращаются домой. Жители могут, не боясь, говорить на родном языке, учить на нем своих детей. И, не боясь, поднимать свой – российский флаг", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора работы женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕдиная Россия
 
 
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