https://ria.ru/20220822/flag-1811420503.html

ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР

ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР - РИА Новости, 22.08.2022

ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР

"Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:50

2022-08-22T19:50

2022-08-22T19:50

специальная военная операция на украине

россия

единая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала российские флаги в детсады и школы ЛНР, также в учебные заведения передали информационные стенды с символикой РФ, сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что женский комитет партии передал оборудование и мебель в детский сад "Матрешка" города Лутугино, а в школу села Роскошное - 2 тысячи книг."Донбасс был долгие годы оторван от России. Сейчас народные республики и освобожденные территории возвращаются домой. Жители могут, не боясь, говорить на родном языке, учить на нем своих детей. И, не боясь, поднимать свой – российский флаг", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора работы женского комитета партии Дарьи Лантратовой.

https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, единая россия