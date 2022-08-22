Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем
Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем недовольством его позицией по России
© AFP 2022 / Kenzo TribouillardОдна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко
Одна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко . Архивное фото
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ изменить курс страны в отношении России.
Как отмечается в заявлении украинского движения, акция активисток Femen была организована "в знак протеста против бездействия правительства (ФРГ)".
"Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте движения.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.
Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!", "эмбарго на газ сейчас!"
Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.