https://ria.ru/20220822/femen-1811342326.html

Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем

Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем - РИА Новости, 22.08.2022

Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем

Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:05

2022-08-22T16:05

2022-08-22T16:05

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ изменить курс страны в отношении России.Как отмечается в заявлении украинского движения, акция активисток Femen была организована "в знак протеста против бездействия правительства (ФРГ)"."Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте движения.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!", "эмбарго на газ сейчас!"Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.

https://ria.ru/20220821/sholts-1811175582.html

https://ria.ru/20220822/sholts-1811214357.html

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в мире, олаф шольц, германия, femen, украина, россия