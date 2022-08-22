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Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем - РИА Новости, 22.08.2022
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Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем
Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем - РИА Новости, 22.08.2022
Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем
Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:05
2022-08-22T16:05
в мире
олаф шольц
германия
femen
украина
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ изменить курс страны в отношении России.Как отмечается в заявлении украинского движения, акция активисток Femen была организована "в знак протеста против бездействия правительства (ФРГ)"."Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте движения.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!", "эмбарго на газ сейчас!"Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
https://ria.ru/20220821/sholts-1811175582.html
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в мире, олаф шольц, германия, femen, украина, россия
В мире, Олаф Шольц, Германия, Femen, Украина, Россия
16:05 22.08.2022
 
Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем

Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем недовольством его позицией по России

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardОдна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко
Одна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Одна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко . Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Активистки украинского движения Femen, оголившие грудь во время воскресной фотосессии с Олафом Шольцем, объяснили мотивы своей акции нежеланием канцлера ФРГ изменить курс страны в отношении России.
Как отмечается в заявлении украинского движения, акция активисток Femen была организована "в знак протеста против бездействия правительства (ФРГ)".
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Шольц рассказал, как долго планирует оставаться на посту канцлера Германии
"Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте движения.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.
Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!", "эмбарго на газ сейчас!"
Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу
 
В миреОлаф ШольцГерманияFemenУкраинаРоссия
 
 
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