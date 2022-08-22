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Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии - РИА Новости, 22.08.2022
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Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии
Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии - РИА Новости, 22.08.2022
Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии
Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:45
2022-08-22T13:17
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
швеция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом."На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию". &lt;…&gt; Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы", — иронизирует он.Как пишет автор, "были простуды, ангины и обморожения", но Франция смогла справиться с ограничениями, "введенными Путиным". "Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!" — описывает воображаемое событие Леруа.Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, "возможно, понизить температуру на один, два или три градуса"."Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. &lt;…&gt; При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки", — продолжает автор.Следующим шагом станет приход в дома "инспекторов по батареям", иронизирует Леруа. "Один на кухне, другой — в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро", — пишет он.Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". "Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии", — резюмирует обозреватель.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220820/rasplata-1810906579.html
https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html
франция
украина
швеция
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, швеция, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Швеция, Санкции в отношении России
02:45 22.08.2022 (обновлено: 13:17 22.08.2022)
 
Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии

Обозреватель Boulevard Voltaire Леруа высмеял энергетическую политику Евросоюза

© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Fotolia / Özgür Güvenç
Система отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
"На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию". <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы", — иронизирует он.
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Запад предупредили о расплате грядущей зимой
Как пишет автор, "были простуды, ангины и обморожения", но Франция смогла справиться с ограничениями, "введенными Путиным". "Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!" — описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, "возможно, понизить температуру на один, два или три градуса".
"Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки", — продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома "инспекторов по батареям", иронизирует Леруа. "Один на кухне, другой — в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро", — пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". "Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии", — резюмирует обозреватель.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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