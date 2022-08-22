02:45 22.08.2022 (обновлено: 13:17 22.08.2022)
Французский журналист высмеял усилия Европы по экономии энергии
Обозреватель Boulevard Voltaire Леруа высмеял энергетическую политику Евросоюза
Система отопления. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
"На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию". <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы", — иронизирует он.
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Как пишет автор, "были простуды, ангины и обморожения", но Франция смогла справиться с ограничениями, "введенными Путиным". "Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!" — описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, "возможно, понизить температуру на один, два или три градуса".
"Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки", — продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома "инспекторов по батареям", иронизирует Леруа. "Один на кухне, другой — в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро", — пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". "Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии", — резюмирует обозреватель.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.