https://ria.ru/20220822/evakuatsiya-1811437025.html
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18573 человека
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18573 человека - РИА Новости, 22.08.2022
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18573 человека
Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки около 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:49
2022-08-22T21:49
2022-08-22T21:49
специальная военная операция на украине
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украина
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луганская народная республика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки около 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 573 человека, в том числе 3054 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 573 411 человек, из которых 570 601 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 601 тысячи личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220822/dnr-1811391929.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 18573 человека
В Россию из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировали 18573 человека