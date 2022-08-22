https://ria.ru/20220822/estoniya-1811441334.html

Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор

Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор - РИА Новости, 22.08.2022

Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор

Эстония может продемонстрировать приверженность праву и суверенитету, сотрудничая с Россией по укрывшейся в этой стране Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:40

2022-08-22T22:40

2022-08-22T22:40

в мире

дарья дугина

эстония

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр башкин

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Эстония может продемонстрировать приверженность праву и суверенитету, сотрудничая с Россией по укрывшейся в этой стране Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, считает сенатор Александр Башкин."У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, (что) верховенство закона соответствует действительности", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, если Эстония станет полноценно сотрудничать с российскими властями в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html

https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html

эстония

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в мире, дарья дугина, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр башкин