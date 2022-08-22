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Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор
Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор - РИА Новости, 22.08.2022
Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор
Эстония может продемонстрировать приверженность праву и суверенитету, сотрудничая с Россией по укрывшейся в этой стране Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:40
2022-08-22T22:40
2022-08-22T22:40
в мире
дарья дугина
эстония
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр башкин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Эстония может продемонстрировать приверженность праву и суверенитету, сотрудничая с Россией по укрывшейся в этой стране Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, считает сенатор Александр Башкин."У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, (что) верховенство закона соответствует действительности", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, если Эстония станет полноценно сотрудничать с российскими властями в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html
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в мире, дарья дугина, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр башкин
В мире, Дарья Дугина, Эстония, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Башкин
Эстония покажет приверженность праву, если выдаст Вовк, заявил сенатор
Сенатор Башкин: Эстония выдачей России Вовк может продемонстрировать приверженность закону