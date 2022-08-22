https://ria.ru/20220822/elektrichestvo-1811400987.html

Цены на электричество в ряде стран ЕС превысили 600 евро за мегаватт-час

Цены на электричество в ряде стран ЕС превысили 600 евро за мегаватт-час - РИА Новости, 22.08.2022

Цены на электричество в ряде стран ЕС превысили 600 евро за мегаватт-час

Средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза поднялась выше 600 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:53

2022-08-22T18:53

2022-08-22T18:53

электричество

австрия

франция

нидерланды

европа

латвия

литва

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза поднялась выше 600 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.Так, в Австрии показатель составил 615,75 евро на 12.46 (13.46 мск), во Франции - 611,85 евро, в Нидерландах - 603,55 евро, Бельгии - 603,38 евро.При этом 22 августа, к примеру, в Нидерландах такая цена была на уровне 558,23 евро, в Австрии - 564,66 евро. Во Франции 21 августа она составляла 398,20 евро.Согласно данным биржи, в Латвии и Литве средняя цена электроэнергии в августе в один день превышала 800 евро за киловатт-час, однако показатель снизился и на 23 августа составляет чуть более 540 евро.На сайте биржи уточняется, что речь идёт об оптовых ценах, они не включают налоги и сборы, применяемые на национальном уровне.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811372003.html

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

австрия

франция

нидерланды

европа

латвия

литва

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

электричество, австрия, франция, нидерланды, европа, латвия, литва, бельгия, в мире, цены