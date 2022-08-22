https://ria.ru/20220822/efremov-1811371869.html
В Музее МХАТ откроется выставка к 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
В Музее МХАТ откроется выставка к 95-летию со дня рождения Олега Ефремова - РИА Новости, 22.08.2022
В Музее МХАТ откроется выставка к 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
Выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения актера, режиссера, народного артиста СССР Олега Ефремова, откроется в музее МХАТ 2 сентября, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:15
2022-08-22T20:15
2022-08-22T20:32
культура
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олег ефремов
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мхат имени м. горького
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения актера, режиссера, народного артиста СССР Олега Ефремова, откроется в музее МХАТ 2 сентября, сообщает пресс-служба театра."К юбилею Олега Ефремова, который состоится 1 октября 2022 года, Музей МХАТ подготовил выставку, посвященную работе Олега Николаевича в Московском Художественном театре над спектаклями по произведениям Антона Чехова", — говорится в сообщении.В экспозиции — фотографии спектаклей, письма, костюмы, архивные видеозаписи, эскизы костюмов и декораций и документы из личного архива Ефремова, хранящиеся в фондах музея.Выставка предлагает "увидеть чеховские спектакли Ефремова как бы "в разрезе" и обратить внимание на основные стадии их создания. "Эти стадии мы обозначили так: "замысел" – "репетиции" – "премьера", — рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, олег ефремов, антон чехов, выставки, мхат имени м. горького
Культура, Новости культуры, Олег Ефремов, Антон Чехов, Выставки, МХАТ имени М. Горького
20:15 22.08.2022 (обновлено: 20:32 22.08.2022)
В Музее МХАТ откроется выставка к 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
Выставка к 95-летию со дня рождения Олега Ефремова откроется в Музее МХАТ в сентябре
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения актера, режиссера, народного артиста СССР Олега Ефремова, откроется в музее МХАТ 2 сентября, сообщает пресс-служба театра.
"К юбилею Олега Ефремова, который состоится 1 октября 2022 года, Музей МХАТ подготовил выставку, посвященную работе Олега Николаевича в Московском Художественном театре над спектаклями по произведениям Антона Чехова", — говорится в сообщении.
В экспозиции — фотографии спектаклей, письма, костюмы, архивные видеозаписи, эскизы костюмов и декораций и документы из личного архива Ефремова, хранящиеся в фондах музея.
Выставка предлагает "увидеть чеховские спектакли Ефремова как бы "в разрезе" и обратить внимание на основные стадии их создания. "Эти стадии мы обозначили так: "замысел" – "репетиции" – "премьера", — рассказали в пресс-службе.