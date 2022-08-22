https://ria.ru/20220822/dugina-1811427679.html

В Москве почтили память Дарьи Дугиной

В Москве почтили память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве почтили память Дарьи Дугиной

Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:33

2022-08-22T20:33

2022-08-22T20:43

общество

дарья дугина

мстислав ростропович

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В очереди к возложению цветов люди вспоминают погибшую."Дарья была одним из координаторов Евразийского союза молодежи, вдохновителем его и нашим лучшим другом", - рассказал РИА Новости член союза Кирилл Сураев.В акции приняли участие как люди, которые не были знакомы с Дугиной, так и слушатели ее лекций."Я познакомился с Дарьей, написав ей после ее лекции. Она сразу ответила, без какого-либо высокомерия... Сегодня я здесь, чтобы почтить память Дарьи - прекрасного создания, солнца русской философии", - поделился еще один пришедший почтить память погибшей.Изначально акция должна была пройти на Боровицкой площади у памятника Владимиру Великому, но ее перенесли в сквер Мстислава Ростроповича.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дарья дугина, мстислав ростропович, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной