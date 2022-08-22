20:33 22.08.2022 (обновлено: 20:43 22.08.2022)
В Москве почтили память Дарьи Дугиной
В Москве почтили память Дарьи Дугиной, возложив цветы к скульптуре "Весть"
Возложение цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве в память погибшей Дарьи Дугиной
Возложение цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве в память погибшей Дарьи Дугиной
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В очереди к возложению цветов люди вспоминают погибшую.
"Дарья была одним из координаторов Евразийского союза молодежи, вдохновителем его и нашим лучшим другом", - рассказал РИА Новости член союза Кирилл Сураев.
В акции приняли участие как люди, которые не были знакомы с Дугиной, так и слушатели ее лекций.
"Я познакомился с Дарьей, написав ей после ее лекции. Она сразу ответила, без какого-либо высокомерия... Сегодня я здесь, чтобы почтить память Дарьи - прекрасного создания, солнца русской философии", - поделился еще один пришедший почтить память погибшей.
Изначально акция должна была пройти на Боровицкой площади у памятника Владимиру Великому, но ее перенесли в сквер Мстислава Ростроповича.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.