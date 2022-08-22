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В Москве почтили память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
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В Москве почтили память Дарьи Дугиной
В Москве почтили память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве почтили память Дарьи Дугиной
Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:33
2022-08-22T20:43
общество
дарья дугина
мстислав ростропович
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В очереди к возложению цветов люди вспоминают погибшую."Дарья была одним из координаторов Евразийского союза молодежи, вдохновителем его и нашим лучшим другом", - рассказал РИА Новости член союза Кирилл Сураев.В акции приняли участие как люди, которые не были знакомы с Дугиной, так и слушатели ее лекций."Я познакомился с Дарьей, написав ей после ее лекции. Она сразу ответила, без какого-либо высокомерия... Сегодня я здесь, чтобы почтить память Дарьи - прекрасного создания, солнца русской философии", - поделился еще один пришедший почтить память погибшей.Изначально акция должна была пройти на Боровицкой площади у памятника Владимиру Великому, но ее перенесли в сквер Мстислава Ростроповича.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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общество, дарья дугина, мстислав ростропович, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Общество, Дарья Дугина, Мстислав Ростропович, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
20:33 22.08.2022 (обновлено: 20:43 22.08.2022)
 
В Москве почтили память Дарьи Дугиной

В Москве почтили память Дарьи Дугиной, возложив цветы к скульптуре "Весть"

Возложение цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве в память погибшей Дарьи Дугиной
Возложение цветов к скульптуре Весть в сквере Мстислава Ростроповича в Москве в память погибшей Дарьи Дугиной
Возложение цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве в память погибшей Дарьи Дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Память погибшей Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в сквере Мстислава Ростроповича в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В очереди к возложению цветов люди вспоминают погибшую.
"Дарья была одним из координаторов Евразийского союза молодежи, вдохновителем его и нашим лучшим другом", - рассказал РИА Новости член союза Кирилл Сураев.
В акции приняли участие как люди, которые не были знакомы с Дугиной, так и слушатели ее лекций.
"Я познакомился с Дарьей, написав ей после ее лекции. Она сразу ответила, без какого-либо высокомерия... Сегодня я здесь, чтобы почтить память Дарьи - прекрасного создания, солнца русской философии", - поделился еще один пришедший почтить память погибшей.
Изначально акция должна была пройти на Боровицкой площади у памятника Владимиру Великому, но ее перенесли в сквер Мстислава Ростроповича.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
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ОбществоДарья ДугинаМстислав РостроповичРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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