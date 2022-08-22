https://ria.ru/20220822/dugina-1811422351.html
Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник
Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник
Отпевание убитой в субботу Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, рассказал РИА Новости близкий к семье источник. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:59
2022-08-22T19:59
2022-08-22T19:59
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отпевание убитой в субботу Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, рассказал РИА Новости близкий к семье источник.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья."После гражданской панихиды есть желание молитвенно попрощаться тихо, почти по-семейному", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где пройдет отпевание. Он отметил, что не может сообщить о храме, где оно пройдёт, без воли родителей погибшей девушки.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811415011.html
россия
одинцовский район
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник
Источник: отпевание убитой журналистки Дарьи Дугиной не будет открытым для публики