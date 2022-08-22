https://ria.ru/20220822/dugina-1811422351.html

Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник

Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022

Отпевание Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, сообщил источник

Отпевание убитой в субботу Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, рассказал РИА Новости близкий к семье источник. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:59

2022-08-22T19:59

2022-08-22T19:59

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отпевание убитой в субботу Дарьи Дугиной не будет открытым для публики, рассказал РИА Новости близкий к семье источник.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья."После гражданской панихиды есть желание молитвенно попрощаться тихо, почти по-семейному", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где пройдет отпевание. Он отметил, что не может сообщить о храме, где оно пройдёт, без воли родителей погибшей девушки.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811415011.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной