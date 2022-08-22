https://ria.ru/20220822/dugina-1811420380.html

Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник

Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022

Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник

Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:49

2022-08-22T19:49

2022-08-22T19:55

дарья дугина

александр дугин

московская область (подмосковье)

одинцовский район

подрыв автомобиля дарьи дугиной

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание завтра с 10.00 до 13.00 в телецентре "Останкино", - сказал источник, добавив, что похороны пройдут в Подмосковье.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811415011.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

россия

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