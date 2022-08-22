https://ria.ru/20220822/dugina-1811420380.html
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник
Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:49
2022-08-22T19:49
2022-08-22T19:55
дарья дугина
александр дугин
московская область (подмосковье)
одинцовский район
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание завтра с 10.00 до 13.00 в телецентре "Останкино", - сказал источник, добавив, что похороны пройдут в Подмосковье.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811415011.html
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дарья дугина, александр дугин, московская область (подмосковье), одинцовский район, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия
Дарья Дугина, Александр Дугин, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия
19:49 22.08.2022 (обновлено: 19:55 22.08.2022)
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник
Источник: погибшую при взрыве журналистку Дарью Дугину похоронят в Подмосковье