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Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
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Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник
Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:49
2022-08-22T19:55
дарья дугина
александр дугин
московская область (подмосковье)
одинцовский район
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание завтра с 10.00 до 13.00 в телецентре "Останкино", - сказал источник, добавив, что похороны пройдут в Подмосковье.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
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московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
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дарья дугина, александр дугин, московская область (подмосковье), одинцовский район, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия
Дарья Дугина, Александр Дугин, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия
19:49 22.08.2022 (обновлено: 19:55 22.08.2022)
 
Дугину похоронят в Подмосковье, сообщил источник

Источник: погибшую при взрыве журналистку Дарью Дугину похоронят в Подмосковье

© PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина
© PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российскую журналистку Дарью Дугину, погибшую при взрыве, похоронят в Подмосковье, прощание начнется в московском телецентре "Останкино" в 10 часов утра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прощание завтра с 10.00 до 13.00 в телецентре "Останкино", - сказал источник, добавив, что похороны пройдут в Подмосковье.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
19:34
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
 
Дарья ДугинаАлександр ДугинМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойРоссия
 
 
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