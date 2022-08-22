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Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.08.2022
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Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.08.2022
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:34
2022-08-22T19:48
россия
совет безопасности оон
дарья дугина
в мире
запорожье
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ООН, 22 авг - РИА Новости. Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной - ред.)", - сказал Небензя."Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ", - добавил постпред.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия
запорожье
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россия, совет безопасности оон, дарья дугина, в мире, запорожье, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Россия, Совет Безопасности ООН, Дарья Дугина, В мире, Запорожье, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
19:34 22.08.2022 (обновлено: 19:48 22.08.2022)
 
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН

Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник

© РИА Новости / Александр КряжевЖурналистка, политолог Дарья Дугина
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
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ООН, 22 авг - РИА Новости. Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной - ред.)", - сказал Небензя.
"Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ", - добавил постпред.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 17:34
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
 
РоссияСовет Безопасности ООНДарья ДугинаВ миреЗапорожьеОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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