https://ria.ru/20220822/dugina-1811415011.html
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.08.2022
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:34
2022-08-22T19:34
2022-08-22T19:48
россия
совет безопасности оон
дарья дугина
в мире
запорожье
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ООН, 22 авг - РИА Новости. Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной - ред.)", - сказал Небензя."Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ", - добавил постпред.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html
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россия, совет безопасности оон, дарья дугина, в мире, запорожье, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Россия, Совет Безопасности ООН, Дарья Дугина, В мире, Запорожье, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
19:34 22.08.2022 (обновлено: 19:48 22.08.2022)
Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН
Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник