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Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках - РИА Новости, 22.08.2022
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Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках - РИА Новости, 22.08.2022
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках
Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:24
2022-08-22T19:04
дарья дугина
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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МАРИУПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра."Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, служила ли Вовк в подразделении националистов "Азов"*."Она тут не живет, отец ее тут живет… Месяц назад наверно уехала… Месяц назад уехала в Европу", - добавила собеседница агентства.По ее словам, Вовк "никому ничего не говорила".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html
россия
украина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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96
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"Она была в ВСУ, но в конторе" – сестра Натальи Вовк рассказала, чем занималась подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной
Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра.
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дарья дугина, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, московская область (подмосковье), происшествия
Дарья Дугина, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Происшествия
18:24 22.08.2022 (обновлено: 19:04 22.08.2022)
 
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Вовк служила в ВСУ

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МАРИУПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра.
"Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, служила ли Вовк в подразделении националистов "Азов"*.
ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Вчера, 17:18
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
"Она тут не живет, отец ее тут живет… Месяц назад наверно уехала… Месяц назад уехала в Европу", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, Вовк "никому ничего не говорила".
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 16:19
Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери
 
Дарья ДугинаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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