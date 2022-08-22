https://ria.ru/20220822/dugina-1811391141.html

Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках

Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках - РИА Новости, 22.08.2022

Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в украинских войсках

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:24

2022-08-22T18:24

2022-08-22T19:04

дарья дугина

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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МАРИУПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра."Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, служила ли Вовк в подразделении националистов "Азов"*."Она тут не живет, отец ее тут живет… Месяц назад наверно уехала… Месяц назад уехала в Европу", - добавила собеседница агентства.По ее словам, Вовк "никому ничего не говорила".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html

https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html

россия

украина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Она была в ВСУ, но в конторе" – сестра Натальи Вовк рассказала, чем занималась подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра. 2022-08-22T18:24 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дарья дугина, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, московская область (подмосковье), происшествия