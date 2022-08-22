https://ria.ru/20220822/dtp-1811416159.html

На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей - РИА Новости, 22.08.2022

На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:36

2022-08-22T19:36

2022-08-22T19:36

происшествия

авто

россия

гибдд мвд рф

мкад

дтп

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761389309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc415c62af049f754b077d1d9f9f8f28.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти", - говорится в сообщении.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России, авария произошла в 18.00."Пять единиц: один грузовик, четыре легковушки. По предварительным данным, один человек в легковом автомобиле направлен в медучреждение", - рассказали в главке.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что травмы пострадавшего гражданина не тяжелые.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, мкад, дтп, москва