На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей
На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти", - говорится в сообщении.
© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина
ДТП на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России, авария произошла в 18.00.
"Пять единиц: один грузовик, четыре легковушки. По предварительным данным, один человек в легковом автомобиле направлен в медучреждение", - рассказали в главке.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что травмы пострадавшего гражданина не тяжелые.