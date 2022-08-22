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Губернатор Воробьев рассказал о строительстве дублера МКАД в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/doroga-1811410703.html
Губернатор Воробьев рассказал о строительстве дублера МКАД в Подмосковье
Губернатор Воробьев рассказал о строительстве дублера МКАД в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2022
Губернатор Воробьев рассказал о строительстве дублера МКАД в Подмосковье
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут дублер МКАД — Южно-Лыткаринскую дорогу. Этот проект является крайне важным для региона. Губернатор... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:18
2022-08-22T19:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут дублер МКАД — Южно-Лыткаринскую дорогу. Этот проект является крайне важным для региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил регулярно контролировать строительство трассы. Об этом сообщил телеканал "360".Возведение дороги стартовало в Ленинском городском округе. Трасса сможет принимать 40 тысяч автомобилей ежедневно. Ее протяженность составит 45 километров от Ленинского округа до Люберец.Андрей Воробьев в ходе заседании правительства Подмосковья призвал главу округа Алексея Спасского активно контролировать строительство.Губернатор подчеркнул, что с возведением трассы нельзя затягивать. По его словам, важно оказывать помощь строительным компаниям в реализации проекта."После того как дан старт строительству, очень важна динамика. Это из той же серии, что капитальный ремонт или любой другой объект. Когда мы участвуем, помогаем строителям, заказчикам и подрядчикам, когда сопровождаем их, объекты сдаются заранее или по крайней мере в срок", — заявил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
19:18 22.08.2022 (обновлено: 19:20 22.08.2022)
 

Губернатор Воробьев рассказал о строительстве дублера МКАД в Подмосковье

© РИА Новости / Константин МихальчевскийУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут дублер МКАД — Южно-Лыткаринскую дорогу. Этот проект является крайне важным для региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил регулярно контролировать строительство трассы. Об этом сообщил телеканал "360".
Возведение дороги стартовало в Ленинском городском округе. Трасса сможет принимать 40 тысяч автомобилей ежедневно. Ее протяженность составит 45 километров от Ленинского округа до Люберец.
Андрей Воробьев в ходе заседании правительства Подмосковья призвал главу округа Алексея Спасского активно контролировать строительство.
"Дорога долгожданная, большая, важная. Это 45 километров в очень загруженных населенных пунктах. Прошу регулярно контролировать", — отметил он.
Губернатор подчеркнул, что с возведением трассы нельзя затягивать. По его словам, важно оказывать помощь строительным компаниям в реализации проекта.
"После того как дан старт строительству, очень важна динамика. Это из той же серии, что капитальный ремонт или любой другой объект. Когда мы участвуем, помогаем строителям, заказчикам и подрядчикам, когда сопровождаем их, объекты сдаются заранее или по крайней мере в срок", — заявил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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