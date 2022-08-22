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ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/dnr-1811429108.html
ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин
ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин - РИА Новости, 22.08.2022
ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин
Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и 10 мин, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:40
2022-08-22T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и 10 мин, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра... 19.05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 19.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы города Ясиноватая - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 19.45 и Петровского района Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол
20:40 22.08.2022
 
ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и 10 мин, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра... 19.05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 19.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы города Ясиноватая - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 19.45 и Петровского района Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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