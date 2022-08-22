https://ria.ru/20220822/dnr-1811429108.html

ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин

ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин - РИА Новости, 22.08.2022

ВСУ выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и десять мин

Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и 10 мин, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:40

2022-08-22T20:40

2022-08-22T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и окрестностям 29 снарядов и 10 мин, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра... 19.05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 19.20 - н.п. Отрадовка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы города Ясиноватая - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 19.45 и Петровского района Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол